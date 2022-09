Life

“Το Πρωινό”: Αδαμαντίδης - Κίρκη ξανά στο αστυνομικό τμήμα το ζευγάρι - Τι συνέβη (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις του Θέμη Αδαμαντίδη για το νέο "επεισόδιο" με την σύντροφό του Βαρβάρα Κίρκη.

Τις φήμες ότι βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από καβγά με την σύντροφό του Βαρβάρα Κίρκη διέψευσε μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Οι πληροφορίες έλεγαν ότι το ζευγάρι μάλωσε με αποτέλεσμα περίοικος να καλέσει την αστυνομία. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα όπου και έμεινε αρκετή ώρα, ωστόσο δεν προέβησαν σε μηνύσεις ο ένας ενάντια του άλλου και τελικώς αποχώρησαν.

Ο τραγουδίστης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, τόνισε: "Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο... Δεν ισχύουν αυτά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και κάνουμε κάποιες δουλειές. Απ' οπού βγήκαν αυτά; Δεν καταλαβαίνω"!

Και η σύντροφός του που ήταν δίπλα του δήλωσε: "Είναι αναληθές όλο αυτό"!

Και ο τραγουδιστής συνέχισε: "Ό,τι και αν έχει γραφτεί θα πρέπει να το λάβω υπόψιν μου και να κάνω και εγώ κάποιες ενέργειες γιατί δεν μπορεί κάθε τρεις και τόσο να λένε διάφορα..."

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου η Βαρβάρα Κίρκη είχε καταγγείλει τον Θέμη Αδαμαντίδη για σωματική κακοποίηση, με την υπόθεση να παίρνει τη δικαστική οδό. Τότε πάλι το ζευγάρι αποφάσισε να αποσύρει τις μηνύσεις και να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Παράλληλα οι δικηγόροι του ζευγαριού Αλέξης Κούγιας και Απόστολος Λύτρας μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 διαψεύδοντας και αυτοί με τη σειρά τους το περιστατικό ότι έλυσαν τις διαφορές τους στο Αστυνομικο Τμήμα.

«Πήγανε στο Αστυνομικό Τμήμα γιατί βρήκανε στο αυτοκίνητό τους σπασμένους τους καθρέφτες και έτσι πήγαν μαζί να κάνουν την καταγγελία», είπε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της Βαρβάρας Κίρκη.

«Δεν έχουμε να πούμε κάτι για το θέμα, αυτά όλα αφορούν τα δικαστήρια και όχι εσάς ή εμένα. Από διασταύρωση πληροφοριών που έχω, δεν συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο, υπήρχε μια παραφιλολογία», ανέφερε ο δικηγόρος του Θέμη Αδαμαντίδη, Αλέξης Κούγιας.

