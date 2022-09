Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η viral κλοπή χρηματοκιβωτίου (βίντεο)

Ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο δράστες που είχαν αποσπάσει χρηματοκιβώτιο και τους έπεσε στη μέση του δρόμου...

Στην εξιχνίαση της κλοπής ενός χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν να φτάσουν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Η υπόθεση είχε γίνει… viral, αφού σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, κατά τη μεταφορά του χρηματοκιβωτίου με αυτοκίνητο, εκείνο έπεσε στο οδόστρωμα! Τότε οι δράστες το ξαναφόρτωσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 23χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο 23χρονος από κοινού με συνεργό του, μετέβησαν σε διαμέρισμα όπου διαμένουν δύο ηλικιωμένοι ημεδαποί και με το πρόσχημα ότι υπάρχει βλάβη στα ηλεκτρολογικά εισήλθαν σε αυτό και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε διάφορα έγγραφα και μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Πηγή: thestival.gr

