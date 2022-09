Οικονομία

Ρόδος: Τουρίστες πλήρωσαν 61 ευρώ για δύο ποτά κι ένα αναψυκτικό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξετυλίχθηκε το κουβάρι των καταγγελιών για το συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης.

(εικόνα αρχείου)

Μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία βίωσε ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών κατά την επίσκεψή του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, όπου για δύο ποτά και ένα αναψυκτικό κλήθηκαν να πληρώσουν 61 ευρώ!

Την ώρα που ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του προορισμού δίνουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τον καλύτερό τους εαυτό για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που επιλέγουν τη Ρόδο για τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι αισχροκερδούν ανερυθρίαστα δυσφημίζοντάς την και παρότι ισχνή μειοψηφία, αρκεί για να αποτελέσει μελανή σελίδα στην περίοδο διακοπών των τουριστών.

Οι Βρετανοί παρά τις διαμαρτυρίες τους, πλήρωσαν το εξωφρενικό ποσό των 61 ευρώ και μάλιστα χωρίς απόδειξη, όπως καταγγέλθηκε και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν και εξιστόρησαν την εξαιρετική δυσάρεστη εμπειρία που βίωσαν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.

Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως για το συγκεκριμένο κατάστημα υπάρχουν δεκάδες αναφορές Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών που δηλώνουν εξαπατημένοι και συνιστούν στους χρήστες να το αποφεύγουν, καθώς πρόκειται για «απάτη» όπως αναφέρεται σε πολλές κριτικές.

Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν σε υπερχρεώσεις και κακή ποιότητα φαγητού και ποτού και μάλιστα συνοδεύονται και από σχετικές φωτογραφίες.

Η δε βαθμολογία του καταστήματος από πελάτες σε μεγάλες πλατφόρμες είναι από τις πλέον χαμηλές, κάποιοι φροντίζουν να διαχωρίσουν τη δυσάρεστη εμπειρία τους στο εν λόγω κατάστημα από την εξυπηρέτησή τους σε άλλα καταστήματα της Ρόδου στη διάρκεια των διακοπών τους και άλλοι όχι επιρρίπτοντας ευθύνες και στις τοπικές αρχές για το γεγονός ότι παρά τις καταγγελίες εξακολουθεί να λειτουργεί.

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Λαϊκό προσκύνημα: ουρές και πολύωρη αναμονή (εικόνες)

Πέτσας - Ρουβίκωνας: οργή για την “επίσκεψη” στο σπίτι του (εικόνες)

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι τραυματίστηκε σε τροχαίο (εικόνες)