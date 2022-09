Οικονομία

Απάτη μέσω Facebook και... πορνογραφικού υλικού, σε βάρος επιχειρηματία

Απίστευτη απάτη με χρήση πορνογραφικού υλικού σε βάρος επιχειρηματία.

Μια απίθανη σε σύλληψη υπόθεση απάτης μετά από cracking σε λογαριασμό 39χρονου συμβούλου θαλάσσιου τουρισμού στη Ρόδο στο facebook, στην εταιρική του σελίδα στο ίδιο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης όσο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας του, απασχολεί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, μετά την υποβολή μηνύσεως.

Ο 39χρονος την 5η Σεπτεμβρίου 2022 κατήγγειλε ότι τρεις μέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20.08 ενώ ο ίδιος ήταν σε γυμναστήριο άγνωστος έσπασε τον κωδικό του στο facebook και ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα έναν υπερσύνδεσμο ο οποίος παρέπεμπε σε σελίδες με πορνογραφικό υλικό ανήλικων παιδιών.

Φίλοι του τον ενημέρωσαν σχετικά και έσπευσε να μπει στον λογαριασμό του για να δει τι είχε συμβεί ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο πάροχος απενεργοποίησε το προφίλ του.

Προσπάθησε να ανακτήσει το προφίλ του αλλά το Facebook με μήνυμα τον ενημέρωσε ότι κάποιος είχε αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του και άλλαξε τους κωδικούς.

Με δεδομένο ότι το προσωπικό του προφίλ ήταν συνδεδεμένο με την εταιρική του σελίδα δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε αυτήν ενώ διαπίστωσε ότι οι απατεώνες είχαν κάνει συναλλαγές με την χρήση της συνδεδεμένης με τον εταιρικό του λογαριασμό στο facebook κάρτας συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας!!

Διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι οι απατεώνες ανέβασαν στο Facebook, χρεώνοντας την κάρτα του, 12 διαφημίσεις συνολικής αξίας 870 ευρώ!!

Στην πορεία διαπίστωσε ότι επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση στον ίδιο και στην εταιρεία του και ότι κατεβλήθη προσπάθεια κρακαρίσματος και της ιστοσελίδας του αλλά και μόλις πρόσφατα ανάλογη προσπάθεια στον λογαριασμό του στην ίδια ως άνω τράπεζα.

Οι απάτες στο Facebook γίνονται είτε μέσω της δημιουργίας πλαστών λογαριασμών είτε μέσω της παραβίασης λογαριασμών ή σελίδων που έχετε δηλώσει ότι σας αρέσουν.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν αυτούς τους ψεύτικους ή παραβιασμένους λογαριασμούς για να σας ξεγελάσουν ώστε να τους δώσετε χρήματα ή προσωπικά σας στοιχεία.

Συνηθισμένες απάτες στο Facebook

Ρομαντικές απάτες: Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απατεώνες στέλνουν συνήθως ρομαντικά μηνύματα σε άτομα που δεν γνωρίζουν, προσποιούμενοι ότι έχουν χωρίσει, χηρέψει ή ζουν σε ένα δυστυχισμένο γάμο. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν διαδικτυακές σχέσεις με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια ή έκδοση βίζας. Δεδομένου ότι ο στόχος τους είναι να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη σας, μπορεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες πριν σας ζητήσουν χρήματα.

Απάτες μέσω λοταρίας: Οι απάτες που γίνονται μέσω κάποιας λοταρίας συνήθως πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμών ή σελίδων που υποτίθεται ότι ανήκουν σε άτομα που γνωρίζετε ή υποτίθεται ότι εκπροσωπούν κάποιον οργανισμό (π.χ. κάποιον κρατικό φορέα ή το Facebook). Τα μηνύματα που θα λάβετε θα υποστηρίζουν ότι ανήκετε στους νικητές μιας λοταρίας και ότι μπορείτε να λάβετε τα χρήματα που έχετε κερδίσει έναντι μιας μικρής προκαταβολής. Μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία, π.χ. τη διεύθυνσή σας ή τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Απάτες μέσω δανείου: Σε αυτή την περίπτωση, οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα και αναρτούν δημοσιεύσεις προσφέροντας άμεσα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο έναντι μικρής προκαταβολής.

Κλοπή διακριτικού πρόσβασης: Θα σας κοινοποιηθεί ένας σύνδεσμος που θα ζητά πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή στη σελίδα σας στο Facebook. Ο σύνδεσμος μπορεί να φαίνεται ότι προέρχεται από μια αξιόπιστη εφαρμογή, αλλά ουσιαστικά αποτελεί τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι σπάμερ για να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να στέλνουν σπαμ.

Απάτες με αγγελίες εργασίας: Στην περίπτωση αυτή, οι απατεώνες χρησιμοποιούν παραπλανητικές ή ψεύτικες αγγελίες εργασίας με σκοπό να αποσπάσουν τα προσωπικά στοιχεία σας ή χρήματα. Αποφεύγετε τις αγγελίες εργασίας που μοιάζουν πολύ καλές για να είναι αληθινές ή για τις οποίες πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε προκαταβολή. Όταν πατάτε το σύνδεσμο σε μια αγγελία εργασίας, έχετε το νου σας για ιστότοπους που δεν φαίνεται να έχουν σχέση με την αγγελία ή που ζητούν ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. κάποιο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης) αλλά δεν χρησιμοποιούν τη λειτουργία ασφαλούς περιήγησης (https). Για περισσότερες συμβουλές, διαβάστε τις οδηγίες για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στο Facebook.

