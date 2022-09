Συνταγές

Ναπολιτάνα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Ελαφριά και πεντανόστιμη ναπολιτάνα από την σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια εύκολη συνταγή για νόστιμη μακαρονάδα ναπολιτέν, που είναι απλή και ταυτόχρονα λαχταριστή, μοιράστηκε η σεφ από την εκπομπή "Το Πρωινό" στον ΑΝΤ1.

Η Αργυρώ μπαρμπαρίγου, μοιράστηκε τιπς για πάντα πετυχημένη σάλτσα για τα σπαγγέτι και είναι σίγουρο ότι θα τη λατρέψουν και οι πιο απαιτητικοί ουρανίσκοι.

Δείτε στο βιντεο τη συνταγή και την εκτέλεση τγια την τέλεια μακαρονάδα, με τρία απλά υλικά, αλλά και ένα κόλπο: το σιγόβρασμα για να μελώσει.

Υλικά:

2 συσκυασίες αποφλοιωμένα τοματάκια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

Λίγες σταγόνες ξίδι από κρασί

