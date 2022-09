Πολιτική

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα πήρε το μήνυμά μας

Επιμένει στην επιθετική ρητορική η τουρκική ηγεσία, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να παίρνει τη «σκυτάλη».

Κατά την εισήγησή του στην ΚΕ του κόμματός του υπό την προεδρία Ερντογάν, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φέρεται να ισχυρίστηκε σε σχέση με το Αιγαίο ότι «όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε δίκαιο. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο η Ελλάδα νομίζω ότι πήρε το μήνυμά μας».

«Η Ελλάδα έχει λάβει το μήνυμα ξεκάθαρα. Η Τουρκία ενίσχυσε την αμυντική της βιομηχανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν την Τουρκία για την προσέγγισή της στη Ρωσία και το διαμεσολαβητικό της ρόλο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μάλιστα, σε ομιλία του, ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ‘Συγχαίρω τον Ερντογάν», είπε από πλευράς του ο Ερντογάν στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του, σύμφωνα με τη Σαμπάχ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ., υποστήριξε ότι «η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται πιο δυνατή στα μάτια της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ακολουθούμε μια φιλική, γειτονική και φιλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζουμε η Ελλάδα να μην συνεχίσει τις άδικες προκλήσεις. Η πλευρά που δεν συμμορφώθηκε με τις διεθνείς συμφωνίες που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν είναι η Ελλάδα».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη: «Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εμείς δεν αλλάξαμε τη θέση μας. Είμαστε εκεί που ήμασταν. Όμως η Ελλάδα άλλαξε θέση. Εξοπλίζοντας τα νησιά, ενεργεί ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η αντίδραση της Τουρκίας είναι δικαιολογημένη. Μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε πάντα φιλορωσική πολιτική. Για πρώτη φορά πήρε θέση στο πλευρό των ΗΠΑ. Κι αυτό το χρησιμοποιούν στις ΗΠΑ. Γιατί η Τουρκία έχει γίνει πιο δυνατή στην περιοχή και σχεδιάζει να κάνει την Ελλάδα μια νέα δύναμη ενάντια σε αυτή την (τουρκική) δύναμη».

