Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: οι χαρακτήρες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα ξεμπλεχτεί το κουβάρι αυτής της αναγκαστικής συμβίωσης δύο οικογενειών από δύο εντελώς διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και με χάσμα στο οικονομικό status;

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες εκπλήξεις, όμως, και απρόοπτα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στο «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Στη νέα κωμική σειρά του AΝΤ1 που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, τα μπλεξίματα ξεκινούν από τα… γεννοφάσκια των πρωταγωνιστών!

16 χρόνια πριν, εξαιτίας μίας συνωνυμίας, δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια.

16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν στην έπαυλή τους τους φτωχούς Παπαδόπουλους για χάρη των αγοριών τους.

Πώς θα ξεμπλεχτεί το κουβάρι αυτής της αναγκαστικής συμβίωσης δύο οικογενειών από δύο εντελώς διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και με χάσμα στο οικονομικό status;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Αριστοτέλης (Αρίστος) Παπαδόπουλος του Αλέξανδρου (Κρατερός Κατσούλης)

Ο κλασικός «αυτοδημιούργητος». Έχει πείσει και τον ίδιο του τον εαυτό (και μάλλον μόνο αυτόν) ότι το όνομά του είναι τιμημένο, σχεδόν αριστοκρατικό, και έχει κοτσάρει και στο σαλόνι ένα οικόσημο, η γνησιότητα του οποίου θα μπορούσε και να αμφισβητηθεί… Παρόλο που η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που κληρονόμησε από τον τοκογλύφο πατέρα και μαυραγορίτη παππού του είναι αμφιβόλου προελεύσεως, αυτός δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Του αρέσει να κάνει επίδειξη πλούτου και όλη του η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό. Την Μελίνα τη γνώρισε σε ένα πάρτι/soiree κοινού γνωστού. Ήταν ό,τι θα ήθελε να έχει δίπλα του ο Αρίστος: από αριστοκρατικό τζάκι και αρκετά ήπιων τόνων, ώστε να μην τον καβαλήσει κιόλας! Γίνεται αστείος όταν θυμώνει, αλλά θέλει πάντα να νιώθει ότι έχει την εξουσία. Έχει χάρισμα στις επιχειρήσεις, έχει συνδυαστικό μυαλό, είναι πονηρός και βλέπει μπροστά. Η βασική του δύναμη είναι η επιμονή του, πράγμα που τον καθιστά και πολύ πεισματάρη. Το σημαντικό για αυτόν είναι όλα να πηγαίνουν ρολόι, όπως ακριβώς τα θέλει: να έχει μια τέλεια επιχείρηση και μια τέλεια οικογένεια. Δυστυχώς, όμως, η οικογένειά του απέχει, ακόμα, πολύ από αυτό. Από τη στιγμή που θα καταλάβει ποιος είναι ο βιολογικός του γιος, αλλά και όταν θα ξεκινήσει η συμβίωσή τους με τους έτερους Παπαδόπουλους, η ζωή του θα βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από το «τέλειο».

Μελίνα Παπαδοπούλου – Μυρτιώτη (Μαριάννα Τουμασάτου)

Ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης και έτσι η Μελίνα, από μικρή ηλικία, ταξίδεψε σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Αυτό της δημιούργησε μια έφεση στις ξένες γλώσσες, αλλά ταυτόχρονα και την ανασφάλεια ότι δεν είχε μια σταθερή βάση. Μέχρι που συνάντησε τον Αρίστο. Αυτός ο επίμονος άνδρας την κέρδισε πραγματικά και παντρεύτηκαν. Παρά την στυλιζαρισμένη εξωτερική της εμφάνιση και το ότι είναι πάντα υποχωρητική στον σύζυγό της, στην ψυχή της είναι μια παραδοσιακή μάνα που πονάει για το παιδί της. Αναγνωρίζει ότι ίσως να χρειάζεται λίγη παραπάνω αυστηρότητα στην ανατροφή του, αλλά ο γιος της έχει τον τρόπο του να την τουμπάρει. Δεν αντέχει τις εντάσεις και αποφεύγει σαν τον διάολο τις συγκρούσεις και τις εκρήξεις θυμού του άντρα της. Προσέχει την εμφάνισή της, τρώει υγιεινά, γυμνάζεται και προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει αυτόν τον υγιεινό τρόπο ζωής και στον Αρίστο, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Με τη συμβίωση με τους έτερους Παπαδόπουλους αρχίζει σιγά-σιγά να νιώθει ότι το «χρυσό κλουβί» που ζει δεν της είναι αρκετό. Συνειδητοποιεί ότι έχει ταλέντα και ικανότητες που δεν έχει αξιοποιήσει. «Θαυμάζει» κρυφά την Περιστέρα, γιατί νιώθει ότι η Περιστέρα είναι πιο δυναμική και ανεξάρτητη από την ίδια.

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη (Νίκος Seymour Σταθόπουλος)

Ο «κατά τύχη» γιος του Αριστοτέλη και της Μελίνας, αλλά πραγματικά γιος του Γιάννη και της Περιστέρας. Φύσει κοινωνικός και γοητευτικός. Είναι πολύ έξυπνος, αλλά πιάνει πάτο στα μαθήματα γιατί δεν ασχολείται καθόλου. Τεμπέλης και χύμα. Δεν έχει όνειρα για το μέλλον του, γιατί απλά απολαμβάνει τη μεγάλη ζωή που του έχουν προσφέρει ο πατέρας του και η μητέρα του, η οποία ποτέ δεν του χαλάει χατίρι. Παρόλα αυτά, είναι επαναστατικός και είναι μονίμως έτοιμος να φύγει από το σπίτι, σαν να μην τον νοιάζει τίποτα. Αντιμιλάει συνέχεια και φέρνει τον Αρίστο στα όριά του. Απ’ τα πιο κουλ παιδιά στο σχολείο. Και φυσικά, η επιτυχία του στα κορίτσια είναι δεδομένη και δεν μπορεί να διανοηθεί ότι «θα φάει έστω και ένα άκυρο». Το παίζει σκληρός, αλλά είναι υπερευαίσθητος. Κάτι που δεν θέλει να το δείξει ποτέ και σε κανέναν. Όταν εκνευρίζεται, αντιδρά σαν κακομαθημένο οχτάχρονο. Όταν μαθαίνει ότι ο Αρίστος και η Μελίνα δεν είναι οι πραγματικοί του γονείς, πρώτη του αντίδραση είναι σχεδόν να το διασκεδάσει, καθώς δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα του πράγματος.

Γιάννης Παπαδόπουλος του Αθανάσιου (Γιάννης Δρακόπουλος)

Είναι σαν ένα μεγάλο παιδί. Έχει όρεξη για ζωή και πλάκα, είναι καλόκαρδος, μαστροχαλαστής και μικροαπατεώνας, με την έννοια ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις και να επωφεληθεί από κάτι, όπου και όποτε μπορεί. Αυτό όμως το κάνει περισσότερο με παιδικότητα παρά με κακία, γι’ αυτό και είναι τόσο συμπαθής. Φύσει ρέμπελος, δεν τα πήγε καθόλου καλά στο σχολείο. Δεν θέλησε να δεσμευτεί ποτέ σε καμία δουλειά (ή… δουλεία), γιατί πάντα πίστευε ότι θα «πιάσει την καλή». Αυτό, όμως, είναι κάτι που δεν κατάφερε ποτέ μέχρι σήμερα. Έχει ιδέες, αλλά πάντα στο τέλος όλο κάτι στραβώνει. Ο ίδιος μάλιστα συνηθίζει να λέει «Φταίω εγώ που μας βρίσκει η μία κρίση μετά την άλλη;!» Με την Περιστέρα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, πριν από 25 χρόνια, πίσω από τον πάγκο της στη λαϊκή που πουλούσε μελιτζάνες και ντομάτες. Ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και τους έδεσε το κοινό τους όνειρο να βρουν έναν τρόπο να πετύχουν και να καταφέρουν να φύγουν από τη μιζέρια. Στην αρχή έμειναν σε ένα μικρό διαμέρισμα στα Πατήσια, αλλά μόλις τα χρέη έγιναν βουνό, αναγκάστηκαν να πάνε στο σπίτι του Θανάση στο Μενίδι. Παρά τις όποιες συγκρούσεις και δυσκολίες, ο Γιάννης και η Περιστέρα αγαπιόντουσαν και εξακολουθούν να αγαπιούνται τρελά.

Περιστέρα Παπαδοπούλου – Αραμπατζή (Ελένη Ουζουνίδου)

Λαϊκή γυναίκα, μεγαλωμένη με ήθος και αρχές. Έξυπνη, καυστική και αυστηρή, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, και με τον Γιάννη και με τον πεθερό της, τον Θανάση. Ποτέ της δεν φοβήθηκε τη δουλειά, γι’ αυτό και από μικρή βοηθούσε τον πατέρα της στη λαϊκή αγορά. Και τότε εμφανίστηκε ο Γιάννης. Μια Τρίτη. Στη λαϊκή στο Μενίδι. Του έδωσε τις καλύτερες μελιτζάνες της και μαζί με αυτές του έδωσε και την καρδιά της. Η Περιστέρα, την οποία ο Γιάννης αποκαλεί χαϊδευτικά «πιτσούνα», συνέχισε να δουλεύει στις λαϊκές, ακόμα και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Μπορεί να γίνει λίγο «τρομακτική» όταν θυμώνει, αλλά αν της φερθείς καλά, γίνεται χαλί να την πατήσεις. Φυσικά, «τρέχει» όλο το σπίτι και είναι το αφεντικό. Ντρέπεται που η οικογένειά της ζει ουσιαστικά από τη σύνταξη του πεθερού της, του Θανάση. Η φτώχεια τους τη στενοχωρεί βαθιά, γιατί πάνω από όλα έχει αξιοπρέπεια. Και παρόλο που είναι πάντα έτοιμη να δουλέψει σαν το σκυλί, τώρα πια δεν ξέρει από πού να αρχίσει και γι’ αυτό και φτιάχνει σαπούνια και κηραλοιφές από αρωματικά βότανα και φυτά που έχει φυτέψει στην αυλή της. Τα πουλάει σε μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα και βγάζει κάποια λίγα χρήματα.

Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Ιωάννη (Θάνος) – (Δημήτρης Δάρας)

Ο «κατά τύχη» γιος του Γιάννη και της Περιστέρας, αλλά βιολογικός γιος του Αριστοτέλη και της Μελίνας. Εσωστρεφής, ευφυής, ντροπαλός και μοναχικός. Έχει χάρισμα στους υπολογιστές. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του, αριστεύει στο σχολείο χωρίς φροντιστήρια και θέλει να σπουδάσει πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Στα δεκαέξι του πια, πιέζεται ψυχολογικά από τον τρόπο που ζει η οικογένειά του, ωστόσο έχει χτίσει έναν χαρακτήρα ολιγαρκή και έχει δημιουργήσει, απ’ το ίντερνετ κυρίως, μια δική του φιλοσοφία για το πώς θα έπρεπε να είναι η ζωή και η δομή της κοινωνίας. Δεν έχει φίλους και είναι δειλός με τα κορίτσια. Φυσικά, αγαπάει πολύ τους γονείς του και τον παππού του και είναι πιο ώριμος από αυτούς, καθώς συχνά-πυκνά χρειάζεται να τους «μαζεύει» στις επιλογές τους. Κοιμάται σε ένα μικρό δωμάτιο, σε ένα μπαουλοντίβανο μαζί με τον παππού του. Όταν μαθαίνει ότι ο Γιάννης και η Περιστέρα δεν είναι οι πραγματικοί του γονείς, η πρώτη του αντίδραση είναι φόβος και ανησυχία.

Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Ιωάννη (Θανάσης) – (Βασίλης Κολοβός)

Ο πατέρας του Γιάννη. Χιουμορίστας και καλοπερασάκιας. Ακόμα και σ’ αυτή την ηλικία το «ματάκι του παίζει». Λάτρης του γυναικείου φύλου. Παλαιό φρικιό, αλλά με νεανικό μυαλό και ευπροσάρμοστος σε κάθε συνθήκη. Την περίοδο της Χούντας ανέπτυξε δράση, έριξε, αλλά και έφαγε πολύ ξύλο, παρά τη συνωνυμία του με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, που μάλλον τον ταλαιπώρησε περισσότερο παρά του άνοιξε πόρτες. Είναι κατά του κράτους, της κυβέρνησης, της αστυνομίας, των τραπεζών και γενικώς οποιασδήποτε εξουσίας. Όταν ο Γιάννης του ζήτησε να έρθουν να μείνουν πίσω στο σπίτι μαζί του, δεν χάρηκε και πάρα πολύ. Του άρεσε η ησυχία του και η βολή του, αφού «δεν θέλει τους τρελούς στο κεφάλι του». Κι ας είναι ο πιο τρελός απ’ όλους. Με τα πολλά, κατέληξε να θρέφει για αρκετό καιρό ολόκληρη την οικογένεια του αχαΐρευτου του γιου του με μια συνταξούλα των 800 ευρώ. Ενδόμυχα χαίρεται που αναγκαστικά τους έχει μαζί του. Καλή-καλή η μοναξιά, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό να έχεις κάποιον για να βρίζεις. Λύνει μανιωδώς Sudoku -για να αποφύγει την άνοια- και είναι σαν να έχει μάτια και στην πλάτη.

Παρασκευή Τσαρέκα του Παναγιώτη (Βιβή) – (Μαριλού Κατσαφάδου)

Η υπηρέτρια/καμαριέρα της υπερπολυτελούς βίλας του Αριστοτέλη. Από αγροτική οικογένεια, είναι ένα έξυπνο κορίτσι που θα μπορούσε να έχει σπουδάσει, αλλά η ζωή τα έφερε έτσι και κατέληξε να δουλεύει εσωτερική στον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο. Έχει αρκετό τουπέ, το οποίο απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια που έχει περάσει μέσα στη βίλα και τη χλιδή. Ξέρει, όμως, πότε πρέπει να κάνει πίσω. Θέλει να κρατάει τις ισορροπίες στην οικογένεια, αγαπάει πολύ την Μελίνα και τον Αλέξανδρο και έχει μια καλυμμένη αντιπάθεια για τον Αρίστο. Είναι μαθηματική διάνοια, μπορεί να κάνει ταχύτατους υπολογισμούς και έχει φωτογραφική μνήμη. Γι’ αυτό, ο Αλέξανδρος την εκμεταλλεύεται να του κάνει το homework στα μαθηματικά και φυσικά, πάντα όλοι ανατρέχουν σε αυτήν για πληροφορίες που δεν μπορούν να θυμηθούν. Αποτελεσματική και γρήγορη, όταν θέλει, βαριεστημένη όταν την πιάνουν τα ντάουν της. Ξέρει πάντα περισσότερα από όσα λέει.

Λίλα (από το Ευαγγελία) Πριοβόλου – Χρηστίδη (Μαριέλλα Σαββίδου)

Η σύζυγος του Παύλου. Από μεγαλοαστική οικογένεια, μεγαλωμένη με νταντά, γαλλικά και πιάνο. Θέλησε να συνεχίσει τις μουσικές της σπουδές, καθώς το όνειρό της ήταν πάντα να υπηρετήσει το κλασικό τραγούδι. Τα λεφτά της τη βοήθησαν, το ταλέντο της, όμως, όχι… Η φωνή της σπάει ποτήρια και ραγίζει τζάμια… Ο άντρας της, όμως, υποκρίνεται ότι η φωνή της είναι υπέροχη για να μην την κακοκαρδίσει και προσπαθεί να τη βοηθήσει να κλείνει εμφανίσεις σε μεγάλες αίθουσες, παρότι η αποτυχία είναι δεδομένη. Με την κόρη της δυσκολεύεται λόγω της εφηβείας, αλλά και του εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα τους. Με την Μελίνα έχει καλές σχέσεις, γιατί και εκείνη είναι γυναίκα αριστοκρατικής καταγωγής και κοινής αισθητικής. Η Μελίνα υποκρίνεται ότι πιστεύει στο ταλέντο της, μόνο και μόνο για να μην την πληγώσει.

Παύλος Χρηστίδης του Μιχαήλ (Σπύρος Σπαντίδας)

Νεόπλουτος φίλος του Αρίστου. Άνθρωπος λαϊκής καταγωγής, που προσπαθεί να την κρύβει ανάλογα με την περίσταση. Όταν νιώθει άνετα, απελευθερώνεται. Ο Παύλος διατηρεί Delicatessen στην περιοχή. Με τη σύζυγό του, Λίλα, είναι γείτονες του Αρίστου και της Μελίνας. Τους δύο άντρες συνδέει φιλία, αλλά και ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη φιγούρα με τα λεφτά του. Αυτό δημιουργεί μεταξύ τους εντάσεις, αλλά και ευτράπελα. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να στηρίξει την «καριέρα» της Λίλας, αλλά οι φωνητικές της ικανότητες κάνουν το έργο του πολύ δύσκολο, έως και… ακατόρθωτο. Εκείνος, πάντως, «λατρεύει» τη φωνή της. Ο Παύλος, παρόλο που έχει τρελή αδυναμία στη μοναχοκόρη τους, Εριέττα, προσπαθεί να είναι και αυστηρός απέναντί της όταν κάνει κάτι στραβό, αλλά… χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Εριέττα Χρηστίδη (Ειρήνη Τσέλλου)

Η κόρη του Παύλου και της Λίλας. Είναι συμμαθήτρια του Αλέξανδρου, από τον οποίο δεν περνάει απαρατήρητη... Έξυπνο κορίτσι και όμορφο, με έντονη προσωπικότητα και με συνεχή τάση αμφισβήτησης. Της αρέσει να κοντράρεται με όποιον προσπαθεί να της το παίξει έξυπνος και ειδικά όταν ξέρει ότι έχει απέναντί της έναν ικανό αντίπαλο. Έτσι, ξεκινάει και η κόντρα της με τον Θάνο. Ο Θάνος, όμως, διαφέρει από τα άλλα αγόρια της ηλικίας του και ειδικά από τυπάκια σαν τον Αλέξανδρο, που ναι μεν είναι κοινωνικός και εκδηλωτικός, αλλά έχει ρηχή σκέψη και του αρέσει να κάνει φιγούρα. Καταλήγει, λοιπόν, να είναι το «μήλον της Έριδος» ανάμεσα στα δυο αγόρια.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Το «ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ;» είναι παραγωγή της TANWEER PRODUCTIONS.

#PoiosPapadopoulos





Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Ξέχασαν 6χρονο σε σχολικό - Τον είχαν κλειδώσει μέσα στο λεωφορείο!

Βασίλισσα Ελισάβετ: το “τελευταίο Σαββατοκύριακο” και το “αντίο” των εγγονών

Δημοπρασία: Φανέλα του Τζόρνταν πουλήθηκε σε τιμή - ρεκόρ (εικόνες)