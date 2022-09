Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα της Κομισιόν

Πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών ενέργειας, προτείνει, μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Την ανάγκη να απαλλαγεί πλήρως η ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Η εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έχει πολύ μεγάλο τίμημα», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ πρόσθεσε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να χειραγωγήσει την αγορά ενέργειας» και γι' αυτό η ΕΕ πρέπει να βρει διαφορετικούς τρόπους να αντλήσει ενέργεια, όχι από αναξιόπιστους προμηθευτές όπως η Ρωσία, αλλά από αξιόπιστους φίλους, όπως η Νορβηγία, οι ΗΠΑ, η Αλγερία, κ.α. Σημείωσε, επίσης, ότι το ρωσικό αέριο πέρυσι αντιπροσώπευε το 40% στην ΕΕ, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στο 9%.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στο καθημερινό άγχος των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς της ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί 10 φορές σε σχέση με αυτές που ίσχυαν πριν την πανδημία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει άμεσα μέτρα προς τα κράτη-μέλη για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, να μπει ένα πλαφόν στα έσοδα των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους, καθώς και ένα τέλος αλληλεγγύης για τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

Όπως είπε, είναι λάθος να έχουν υπερκέρδη και να επωφελούνται από τον πόλεμο. «Τα κέρδη αυτά πρέπει να διανεμηθούν σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε, δηλαδή στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές του φυσικού αερίου. «Από τη μία χρειάζεται ασφάλεια στον εφοδιασμό και από την άλλη πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ παραμένει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το αέριο πρέπει να συνεχίσει να φτάνει στην ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Στέρε συμφώνησε να δημιουργηθεί μια Ομάδα Κρούσης (Τask Force) που θα στοχεύσει στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

«Το λεγόμενο TTF δεν έχει προσαρμοστεί στις μεταβολές της αγοράς αερίου», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει δείκτες αξιολόγησης πιο αξιόπιστους για την εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μπορέσουμε να αντικατοπτρίσουμε τις αλλαγές στην αγορά.

Σημείωσε, τέλος, ότι «αυτή τη στιγμή η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καταναλωτών» και τόνισε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για να υπάρξει μια «βαθιά» μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να αποσυνδεθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτή του φυσικού αερίου.





