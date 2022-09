Πολιτική

Τσίπρας - ΕΣΕΕ: Στην αντίληψη της κυβέρνησης δεν έχει θέση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Για αδιαφορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, λίγο πριν μεταβεί στη ΔΕΘ.

«Δεν ήταν τυχαία η παντελής απουσία αναφοράς στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τις εξαγγελίες που έγιναν στην ΔΕΘ», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σύμφωνα με κομματικές πηγές, κι αυτό γιατί, όπως υποστήριξε, «στην αντίληψη της κυβέρνησης δεν έχει θέση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». «Μπορεί να διαφωνούμε στο ποια είναι τα μέτρα που μπορεί κανείς να προσεγγίσει για να στηρίξει ένα κλάδο, αλλά αν δεν πιστεύουμε ότι ο κλάδος αυτός έχει λόγο ύπαρξης, αυτό είναι μια δομική διαφωνία» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, καταγγέλλοντας τη «στάση αδιαφορίας» της κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόσθεσε ότι αυτό «το είδαμε και από το σχέδιο Πισσαρίδη και το είδαμε και από μια σειρά δηλώσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα για τα ζόμπι που δεν έχουν θέση στην ελληνική οικονομία και είναι μια αντίληψη που είπε εύγλωττα ο κύριος Πέτσας: "όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί, πεθαίνει"».

Ως προς τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα του κλάδου μόνο με κάποιες εξαγγελίες επιδοματικού χαρακτήρα. «Ακούω και θα ακούσω κάποια αιτήματα, που κατά την άποψή μου είναι χρόνια και είναι λογικά, γιατί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις και στο φορολογικό μας σύστημα. Αλλά αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε όλοι μαζί είναι δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο», είπε, σημειώνοντας ότι το μεγάλο όπλο είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν. Εξέφρασε την ανησυχία του ότι «οι πόροι αυτοί δεν θα αξιοποιηθούν καθόλου για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» και πρόσθεσε πως, αντίθετα, «υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατευθυνθούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων». «Ένα θα σας πω μόνο», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, «στο κομμάτι που αφορά το δανεισμό, ήδη έχουν δεσμευθεί 500 εκατομμύρια για δανεισμό 13 μόνο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με επιτόκιο 0,7%-0,8%. Ουσιαστικά δηλαδή 500 εκατομμύρια για να μπορέσουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι να αλλάξουν το δανεισμό τους από τις συστημικές τράπεζες και να πάρουν φθηνό δάνειο και να έχουν κέρδος». Υπογράμμισε ότι έτσι «στερούνται πόροι από την πραγματική οικονομία και από δεκάδες άλλες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στη στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας, διερωτώμενος εάν τα χρήματα αυτά κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων ή οδήγησαν στο να δοθούν χρήματα σε επιχειρηματίες που δεν είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη.

Τέλος, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ από την πλευρά τους «περιέγραψαν με μελανά χρώματα το δύσκολο χειμώνα που έρχεται αφού, όπως είπαν, οι 680.000 επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους θα πρέπει να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση: υψηλά λειτουργικά κόστη με μειωμένο τζίρο». Επιπλέον, «τόνισαν πως η αναφορά του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ είναι μόνο έμμεση. Και το έμμεσο όφελος που προκύπτει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι από την πιθανή αύξηση της κατανάλωσης μέσω των ενισχύσεων που θα δοθούν στα αδύναμα νοικοκυριά».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, «κατήγγειλε το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ΔΕΘ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ότι δεν ακολουθεί την πρακτική που είχε εγκαινιάσει ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να συναντάται ο πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς πριν ανέβει στη ΔΕΘ για να ακούει τα προβλήματα του εκάστοτε κλάδου». Επιπλέον, επισήμανε τον «πακτωλό χρημάτων» που θα εισρεύσουν στη χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 21-27 και άλλους κοινοτικούς πόρους, που με με μόχλευση μπορούν να φθάσουν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ», σημειώνοντας πως «είναι αποκλεισμένο το 80%-90% των επιχειρήσεων της χώρας». «Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε με πραγματικά νούμερα, από τις 830.000 επιχειρήσεις μόνο οι 40.000-50.000 έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα», ανέφερε ο κ. Καββαθάς και παρουσίασε τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, «σύμφωνα με την οποία το 52% των επιχειρήσεων έχει προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών διαθεσίμων ενώ το 38% έχει ταμειακά διαθέσιμα για μόλις ένα μήνα».

Οικονόμου: ο Τσίπρας τσάκισε την μεσαία τάξη και τώρα εμφανίζεται ως υπερασπιστής της

Σε σχόλιο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, για τη συνάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους εκπροσώπους της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας, που κατά ομολογία δικών του υπουργών, τσάκισε τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από επιλογή, σήμερα επιχειρεί, με ψέματα και αερολογίες, να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της. Τα στοιχεία όμως είναι αποστομωτικά. Από το 2020 μέχρι και το τέλος του 2022 θα έχουν διατεθεί για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές 33 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Μέσα σε ένα δυσχερέστατο διεθνές περιβάλλον, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ελληνική επιχειρηματικότητα, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας μας. ΥΓ: Θα βοηθούσε ενδεχομένως την προετοιμασία του κ. Τσίπρα για την ΔΕΘ μια αίτηση κατάθεσης επισήμων εγγράφων και στοιχείων στα αρμόδια Υπουργεία.





