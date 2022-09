Πολιτική

Μητσοτάκης – Σχιστό: Υπερσύγχρονο κέντρο logistics από την Εκκλησία

Παρουσία του Πρωθυπουργού η εκδήλωση για τη συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας – ΤΑΙΠΕΔ.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σχιστό για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση Κτήματος που ανήκει στην Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας (ΕΚΥΟ) παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου, «σήμερα Μακαριότατε, κάνουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να γίνει πράξη ένα όραμα το οποίο είχατε και το οποίο πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Το όραμα αυτό έγκειται στη δυνατότητα της Εκκλησίας να μπορέσει επιτέλους να αξιοποιήσει επ΄ ωφελεία ολόκληρου του ελληνικού λαού την ακίνητη περιουσία που της έχει απομείνει».

«Η δε δυνατότητα ανάπτυξης ενός υπερσύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον, κέντρου logistics, μεταφοράς και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και όχι μόνο, φαντάζει ως αυτονόητη ανάγκη, αν λάβει κανείς υπόψη τη μεγάλη σημασία και τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θέλω, επίσης, να πω πολλά πράγματα για την πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδουμε συνολικά ως κυβέρνηση στην αναπτυξιακή δυναμική της δυτικής Αττικής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «εκτός από την αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία θα ξεδιπλωθεί σε αυτό το χώρο, ταυτόχρονα, να μπορέσουμε να φυτέψουμε πολλά καινούργια δέντρα και να αποδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες ένα μεγάλο πάρκο σε έναν χώρο ο οποίος σήμερα δεν είναι χώρος ο οποίος είναι επισκέψιμος».

«Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία της και μέσα από τα έσοδα από αυτήν την ακίνητη περιουσία, να μπορεί να στηρίζει το εξαιρετικά πλούσιο και σημαντικό κοινωφελές της έργο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της ανώνυμης εταιρείας «ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε.», την οποία έχει ήδη συστήσει, επιδιώκει την ολιστική αξιοποίηση της συγκεκριμένης ιδιόκτητης έκτασης, περίπου 3.000 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε κομβική θέση καθώς συνορεύει νοτιοανατολικά με τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και βόρεια με την περιοχή του Σκαραμαγκά. Στη νέα προτεινόμενη χωροθέτηση, το Περιβαλλοντικό Πάρκο Αναψυχής θα έχει διπλάσια έκταση σε σχέση με την υπάρχουσα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Εκκλησίας της Ελλάδος και η διάρκεια υλοποίησής του μέχρι και την ολοκλήρωσή του και την έναρξη της λειτουργίας του είναι περίπου τέσσερα χρόνια.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεργαστεί με τον Δικαιούχο του έργου για την ωρίμανση και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων.

