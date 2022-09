Κοινωνία

Φωτιά σε βιοτεχνία στην Τανάγρα

Στο συμβάν έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της Τανάγρας μετά από πυρκαγιά πυ εκδηλώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε βιοτεχνία στην περιοχή της Τανάγρας, και καίει ξερά χόρτα και σκουπίδια.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μετά από λίγη ώρα το συμβάν τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

