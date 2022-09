Αθλητικά

Ολυμπιακός – Χάμες Ροντρίγκες: Μεταγραφική βόμβα για τους πρωταθλητές

Ο 31χρονος Κολομβιανός διεθνής μεσοεπιθετικός, έφτασε στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο.

Ο Χάμες Ροντρίγκες αφίχθη στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος Κολομβιανός διεθνής μεσοεπιθετικός θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά.

Η συμφωνία με την Αλ Ραγιάν αφορά παραχώρηση υπό μορφή δανεισμού, ενώ η διοίκηση του Ολυμπιακού θα καλύψει ένα μέρος του συμβολαίου των 6 εκατ. ευρώ του Χάμες, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από τον σύλλογο του Κατάρ.

