ΗΠΑ: Η Ρωσία χρηματοδότησε ξένα κόμματα

Η αποκάλυψη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ρωσία μετέφερε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε ξένα πολιτικά κόμματα, αξιωματούχους και πολιτικούς σε πάνω από 24 χώρες από το 2014 και μετά, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Μόσχα για να αυξήσει την επιρροή της στο εξωτερικό, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποχαρακτήρισε ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην έκθεση των μυστικών υπηρεσιών.

Μοιράστηκαν αυτές τις πληροφορίες περί της κρυφής πολιτικής χρηματοδότησης της Ρωσίας με άλλες χώρες, συνέχισε ο ίδιος αξιωματούχος, που ενημέρωσε τηλεφωνικά δημοσιογράφους, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Οι ΗΠΑ «θεωρούν ότι αυτή είναι η ελάχιστη εκτίμηση και ότι η Ρωσία πιθανότατα μετέφερε κρυφά περισσότερους πόρους, που δεν εντοπίστηκαν», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι χώρες αυτές. Έφερε ως παράδειγμα έναν Ρώσο πρεσβευτή σε «ασιατική χώρα» ο οποίος έδωσε «εκατομμύρια δολάρια» σε έναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές.

Εντολή έρευνας μετά την εισβολή στην Ουκρανία



Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ζητήσει αυτήν την έρευνα από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, την ίδια περίοδο που πήρε πολλές άλλες πρωτοβουλίες για να απομονώσει τη Μόσχα στη διεθνή σκηνή.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η αμερικανική διπλωματία θα μοιραστεί τα συμπεράσματά της με τις κυβερνήσεις τουλάχιστον άλλων 100 χωρών, σε συνέχεια του διαδικτυακού φόρουμ για τη δημοκρατία που είχε οργανώσει ο Τζο Μπάιντεν τον Δεκέμβριο του 2021.

Σε αυτήν την ανάλυση δεν έγινε κάποια εκτίμηση της ρωσικής ανάμιξης στην αμερικανική πολιτική. Ωστόσο, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν ήδη δηλώσει παλαιότερα ότι η Μόσχα παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016, κυρίως μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, για να στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι ΗΠΑ εργάζονται αδιάκοπα για να καλύψουν τις αδυναμίες μας και προτρέπουμε τις άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο και να ενωθούν μαζί μας σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια», κατέληξε ο αξιωματούχος.

Στην αποκάλυψη ότι η Ρωσία μετέφερε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε ξένα πολιτικά κόμματα, αξιωματούχους και πολιτικούς σε πάνω από 24 χώρες από το 2014 και μετά προχώρησε η κυβέρνηση Μπάιντεν ,δίνοντας στην δημοσιότητα έκθεση των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών.

Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της σχετικά με την αποκάλυψη, αναφέρει:

«Λίγες μέρες μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για παρεμβάσεις της Ρωσίας εντός της Ευρώπης, έρχεται η αποκάλυψη από τις ΗΠΑ για χρηματοδοτήσεις ξένων κομμάτων σε τουλάχιστον 20 χώρες, από τον Πούτιν.

Αυτό που ξέρουμε ήδη για την Ελλάδα, είναι ότι η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ προχώρησε τον Απρίλιο σε δίωξη του Ρώσου επιχειρηματία Malofeyev, μεταξύ άλλων, για την παροχή χρηματοδότησης με 10 εκ. ευρώ μέσω εταιρειών, προκειμένου να δημιουργηθεί κανάλι ρωσικής προπαγάνδας στην Ελλάδα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε τα νέα στοιχεία για το αν χρηματοδοτήθηκαν από τον Πούτιν και ελληνικά κόμματα, καθώς και ποια ήταν αυτά».

