Πολιτική

Πέτσας: Συγγνώμη για την ατυχή μου δήλωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από όσους προσβλήθηκαν, αλλά και από τους συναδέλφους του ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Μέσω μαγνητοσκοπημένης δήλωσής του ζήτησε συγγνώμη ο Στέλιος Πέτσας για τη δήλωση που έκανε χθες στον ΑΝΤ1 και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κρίση με το φυσικό αέριο, είχε πει πως, «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει».

«Χθες έκανα μια ατυχή δήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου, κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι. Τους ζητώ συγγνώμη. Όπως και από τους συναδέλφους μου στην Κυβέρνηση, που κλήθηκαν να συζητούν αυτό το θέμα, αντί να προβάλλουν την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το τεράστιο κυβερνητικό έργο για την στήριξη της κοινωνίας ώστε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση ενωμένοι».

Σε ανάρτηση του στο Twitter, o εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει «Η σημερινή δήλωση Πέτσα φανερώνει ότι χθες έλεγε ψέματα όταν μιλούσε για διαστρέβλωση. Μπροστά στο κύμα αγανάκτησης αναγκάστηκε σήμερα να τα μαζέψει. Η ουσία όμως μένει. Το επίσημο δόγμα Μητσοτάκη για τον χειμώνα είναι "όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει"».

Η σημερινή δήλωση Πέτσα φανερώνει ότι χθες έλεγε ψέματα όταν μιλούσε για διαστρέβλωση. Μπροστά στο κύμα αγανάκτησης αναγκάστηκε σήμερα να τα μαζέψει. Η ουσία όμως μένει. Το επίσημο δόγμα Μητσοτάκη για τον χειμώνα είναι "όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει". — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) September 14, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Νόστιμη ναπολιτάνα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

ΕΛΣΤΑΤ - Ανεργία: νέα μείωση τον Ιούλιο

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία