Υποκλοπές: Κόντρα Τσίπρα - Μαξίμου για την Βουλή και τον Σπίρτζη

Τι υποστηρίζει σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Διαψεύδει όσα του αποδίδονται ο Γιάννης Ρουμπάτης.

Όλη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Μετά από πέντε ημέρες πληροφορήθηκα σήμερα από τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει το αίτημά μου για έκτακτη σύγκληση της επιτροπής θεσμών, προκειμένου να ενημερωθούμε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους της ΕΥΠ για το εάν παρακολουθούσαν και τον Χρήστο Σπίρτζη, όπως τον κ. Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται πλέον ακόμα και την πιο αυτονόητη κοινοβουλευτική θεσμική διαδικασία. Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια του προκαλεί αλλεργία και φόβο. Φοβάται την αλήθεια. Φοβάται την κοινοβουλευτική διαδικασία. Φοβάται ακόμη και τους δικούς του βουλευτές. Που ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν πλέον δημόσια ότι δεν υπάρχει απόρρητο της ΕΥΠ έναντι της Βουλής. Ας γνωρίζει ότι όσα αρχεία και να καταστρέψει, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό. Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του».





Όλη η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου

«Προφανώς, η δήλωση του κ. Τσίπρα μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του κ. Ρουμπάτη, διοικητή της ΕΥΠ την περίοδο που ήταν ο κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός. Γιατί, όπως φαίνεται από δημοσιεύματα, άλλες προσδοκίες έτρεφε ο κ. Τσίπρας από την Εξεταστική και άλλα αποκαλύπτονται. Φαίνεται πως όχι μόνον η ΕΥΠ - επί των ημερών του- παρακολουθούσε τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρώντας ότι επιχειρήθηκε η πώληση εθνικού εδάφους σε εταιρεία συριακών (!) συμφερόντων στην οποία είχε εμπλοκή ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας τον αναβάθμισε και πολιτικά! Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε η Εξεταστική να ασχοληθεί και με τη δική του περίοδο ευθύνης.

ΥΓ: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει εξαρχής ότι είναι σταθερά υπέρ της σύγκλησης όλων των κοινοβουλευτικών οργάνων σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής».

Ρουμπάτης: χαλκευμένα αποσπάσματα όσα μου αποδίδονται

Σε δήλωση του, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, διαψεύδει όσα του αποδίδονται ότι ανέφερε σχετικά με τον κ. Πιτσιόρλα και κάνει λόγο για χαλκευμένα αποσπάσματα.

Η δήλωση του Γιάννη Ρουμπάτη:

«Με έκπληξη και θλίψη παρακολουθώ το ρεσιτάλ παραπληροφόρησης στο οποίο επιδίδονται τις τελευταίες ώρες άγνωστοι σε εμένα κύκλοι, οι οποίοι διακινούν χαλκευμένα -δήθεν- αποσπάσματα της σημερινής κατάθεσής μου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατέθεσα ότι “με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντί να απομακρύνει τον κ. Πιτσιόρλα τον προήγαγε σε υφυπουργό, γεγονός που με ανάγκασε να σταματήσω την παρακολούθησή του λίγες ημέρες νωρίτερα”. Αυτό που είπα είναι ότι ενημέρωσα τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του 2016, μου είπε να προχωρήσω κανονικά και αν χρειαστεί, να στείλω τα στοιχεία που θα προκύψουν στη Δικαιοσύνη. Τόνισα επίσης ότι ποτέ δεν επανήλθα γιατί είχα όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να πράξω τα νόμιμα. Σε αντίθεση με γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος κανένας -ούτε ο τότε Πρωθυπουργός- δεν ενεπλάκη στην ουσία της υπόθεσης και πολύ περισσότερο δεν με κατέστησε αποδιοπομπαίο τράγο. Ουδέποτε επίσης στην κατάθεση μου αναφέρθηκα σε «Συριακά Κεφαλαία» που επιδίωξαν να αγοράσουν νησίδες στο Ιόνιο. Μίλησα για κεφάλαια από εκπεσόντα ηγέτη χώρας του Κόλπου, τα οποία διαχειρίζονταν στην Ελλάδα για λογαριασμό του Λιβανέζοι και Σύριοι υπήκοοι. Το 2013 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε ενημερώσει την ΕΥΠ για μεγάλα ποσά που οι ίδιοι άνθρωποι διακινούσαν για την αγορά μεγάλων εκτάσεων στην Ελλάδα. Λυπάμαι που το περιεχόμενο μιας κατάθεσης η οποία θα έπρεπε να είναι μυστική, διαρρέεται πλαστογραφημένη στη δημοσιότητα. Όσοι το έπραξαν δεν έχουν ιδέα για το πόσο ευαίσθητα είναι για τη χώρα κάποια γεγονότα».

Τζανακόπουλος: δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλου, μετά από την εξέταση του Γιάννη Ρουμπάτη, αναφέρονται τα εξής:

«Αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα είναι ότι το απόρρητο δε μπορεί να αντιταχθεί ενώπιον των Επιτροπών της Βουλής, είτε της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είτε της Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, και συγκεκριμένα του κ. Ανδρουλάκη. Τούτο αποδείχτηκε και με βάση τη γνώμη που εξέφρασε ο κ. Ρουμπάτης αλλά και με βάση το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Ρουμπάτης δεν το επικαλέστηκε σε κανένα σημείο της δικής του τοποθέτησης. Περιμένουμε να δούμε αν ο κ. Κοντολέων θα επιμείνει στην κυβερνητική γραμμή περί απορρήτου ή αν δεχτεί να αποκαλύψει τους δήθεν λόγους εθνικής ασφάλειας που του επέβαλαν να παρακολουθήσει δημοσιογράφους και πολιτικούς και συγκεκριμένα τον κ. Κουκάκη, τον κ. Ανδρουλάκη και δεν ξέρουμε και πόσους άλλους, μιας και υπάρχει και η υπόθεση Σπίρτζη που είναι ήδη ανοιχτή. Ο κ. Σπίρτζης φαίνεται ότι παρακολουθήθηκε με το κακόβουλο λογισμικό predator, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στις περιπτώσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ να εκτρέψει τη σημερινή Εξεταστική Επιτροπή σε ζητήματα τα οποία είναι εδώ και χρόνια γνωστά έπεσαν απολύτως στο κενό. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλάκις πει ότι είναι απολύτως ανοιχτός στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την περίοδο 2015 – 2019. Δε φοβόμαστε απολύτως τίποτα, ούτε έχουμε λόγο να επικαλεστούμε το απόρρητο. Όσα πράξαμε είναι απολύτως στο φως και από ότι έχει προκύψει – μετά κι από έρευνες της Δικαιοσύνης που έχουνε κρατήσει για τουλάχιστον 6 χρόνια- δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβαρύνει τον οποιονδήποτε συμμετείχε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα σημερινά συμπεράσματα, όσες προσπάθειες κι αν κάνει η συμπολίτευση να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις».

