Κορονοϊός – ΠΟΥ: Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό

Οι θάνατοι από την COVID-19 την περασμένη εβδομάδα ήταν οι λιγότεροι που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020.

Ο κόσμος δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση για να βάλει τέλος στην πανδημία της COVID-19, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απευθύνοντας έκκληση στις χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εναντίον του ιού που έχει σκοτώσει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους.

"Δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί. Αλλά το τέλος είναι ορατό", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Οι θάνατοι από την COVID-19 την περασμένη εβδομάδα ήταν οι λιγότεροι που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ενώ ο ΠΟΥ αναμένει να συνεχιστούν τα μελλοντικά κύματα μολύνσεων COVID-19, ο κόσμος έχει στη διάθεσή του εργαλεία όπως τα εμβόλια και τα αντιιικά φάρμακα προκειμένου να αποτρέψει σοβαρές λοιμώξεις, δήλωσε η Μαρία Κέρχοβ, τεχνική υπεύθυνη του οργανισμού για την COVID-19.

Τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων βρίσκονται επίσης σε πτώση, όμως ο Τέντρος έκανε έκκληση στις χώρες να συνεχίσουν τη μάχη.

"Όπως και με την COVID-19, δεν είναι η ώρα για να χαλαρώσουμε ή να μειώσουμε την επιφυλακή μας", είπε.

