Υποκλοπές - Πιτσιόρλας: Προσφεύγω στην Δικαιοσύνη μετά τις αποκαλύψεις Ρουμπάτη

Τι αναφέρει ο πρώην Υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την κατάθεση του Γιάννη Ρουμπάτη στην Εξεταστική Επιτροπή, για παρακολούθηση του κ. Πιτσιόρλα επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Ρουμπάτης παραδέχτηκε την άμεση παρακολούθησή μου, τόνισε σε γραπτή δήλωσή του ο Στέργιος Πιτσιόρλας.

«Μετά την κατάρρευση των ψευδών δικαιολογιών για την δήθεν έμμεση παρακολούθησή μου την περίοδο που διετέλεσα Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ σήμερα ο κ. Ρουμπάτης -σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στα ΜΜΕ-παραδέχτηκε για πρώτη φορά ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής την άμεση παρακολούθηση μου και χρησιμοποιώντας ασύστολα ψεύδη προέβη σε μια άθλια επιχείρηση σπίλωσης και ηθικής μου εξόντωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, ενημερώνει: «Έχω δώσει ήδη εντολή στον δικηγόρο μου να προχωρήσει σε όλα τα νόμιμα μέσα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν όπου πρέπει οι ευθύνες για αυτήν την απίστευτη ιστορία».

Νωρίτερα, σε δήλωση του, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, διαψεύδει όσα του αποδίδονται ότι ανέφερε σχετικά με τον κ. Πιτσιόρλα και κάνει λόγο για χαλκευμένα αποσπάσματα.

Η δήλωση του Γιάννη Ρουμπάτη:

«Με έκπληξη και θλίψη παρακολουθώ το ρεσιτάλ παραπληροφόρησης στο οποίο επιδίδονται τις τελευταίες ώρες άγνωστοι σε εμένα κύκλοι, οι οποίοι διακινούν χαλκευμένα -δήθεν- αποσπάσματα της σημερινής κατάθεσής μου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατέθεσα ότι “με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντί να απομακρύνει τον κ. Πιτσιόρλα τον προήγαγε σε υφυπουργό, γεγονός που με ανάγκασε να σταματήσω την παρακολούθησή του λίγες ημέρες νωρίτερα”. Αυτό που είπα είναι ότι ενημέρωσα τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του 2016, μου είπε να προχωρήσω κανονικά και αν χρειαστεί, να στείλω τα στοιχεία που θα προκύψουν στη Δικαιοσύνη. Τόνισα επίσης ότι ποτέ δεν επανήλθα γιατί είχα όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να πράξω τα νόμιμα. Σε αντίθεση με γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος κανένας -ούτε ο τότε Πρωθυπουργός- δεν ενεπλάκη στην ουσία της υπόθεσης και πολύ περισσότερο δεν με κατέστησε αποδιοπομπαίο τράγο. Ουδέποτε επίσης στην κατάθεση μου αναφέρθηκα σε «Συριακά Κεφαλαία» που επιδίωξαν να αγοράσουν νησίδες στο Ιόνιο. Μίλησα για κεφάλαια από εκπεσόντα ηγέτη χώρας του Κόλπου, τα οποία διαχειρίζονταν στην Ελλάδα για λογαριασμό του Λιβανέζοι και Σύριοι υπήκοοι. Το 2013 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε ενημερώσει την ΕΥΠ για μεγάλα ποσά που οι ίδιοι άνθρωποι διακινούσαν για την αγορά μεγάλων εκτάσεων στην Ελλάδα. Λυπάμαι που το περιεχόμενο μιας κατάθεσης η οποία θα έπρεπε να είναι μυστική, διαρρέεται πλαστογραφημένη στη δημοσιότητα. Όσοι το έπραξαν δεν έχουν ιδέα για το πόσο ευαίσθητα είναι για τη χώρα κάποια γεγονότα».

