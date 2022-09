Αθλητικά

Ο Πογκμπά κατήγγειλε για εκβιασμό τον... αδελφό του

Πόσοι φερόμενοι ως συνεργοί του, συνελήφθησαν μαζί με τον αδελφό του Γάλλου διεθνούς. Οι απειλές, το βίντεο και το ποσό που ζητούσαν για να μην κάνουν αποακλύψεις.

Ο Ματίας Πογκμπά, αδερφός του άσου της Γιουβέντους Πολ Πογκμπά, καθώς και άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για εκβιασμό, μετά από καταγγελία του Γάλλου διεθνή άσου.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο Ματίας Πογκμπά εμφανίστηκε «νωρίς το απόγευμα και συνελήφθη».

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, ο ένας κατέληξε με χειροπέδες χθες και οι άλλοι σήμερα, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Ο Πολ Πογκμπά ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από εγκληματίες που συνδέονται με τον αδελφό του.

Το θέμα ξεκίνησε όταν ο Ματίας δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο σε τέσσερις γλώσσες (γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά), που υποσχόταν «μεγάλες αποκαλύψεις» για τον σταρ της Γιουβέντους.

