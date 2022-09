Αθλητικά

Champions League: Η Μίλαν πέτυχε εμφατική νίκη κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σέλτικ είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στη Σαχτάρ στην Πολωνία.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ άντεξε για ένα ημίχρονο, όμως στη συνέχεια «μίλησε» η φανέλα και η εμπειρία της Μίλαν που επικράτησε σχετικά άνετα με 3-1 και πάτησε στην κορυφή του 5ου ομίλου του Champions League. Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε η Σαχτάρ με τη Σέλτικ στο "Wojska Polskiego" της Βαρσοβίας, αλλά διατηρήθηκε στο... ρετιρέ του 6ου ομίλου, περιμένοντας τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λειψία (22:00).

Η Μίλαν δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος απέναντι στην αξιόμαχη και πολύ οργανωμένη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως στο 44' το πέναλτι που κέρδισε ο Λεάο άλλαξε τις ισορροπίες.

Ο Ζιρού από τα έντεκα μέτρα έδωσε το προβάδισμα στους «ροσονέρι» στο 45', με το Σαλεμάκερς να σκοράρει με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου (47') και να δίνει... αέρα νίκης στη Μίλαν. Η Ντινάμο μείωσε με τον Όρσιτς στο 56', όμως ο Πομπέγκα με καταπληκτική εκτέλεση στο 77' «σφράγισε» το τρίποντο για τη Μίλαν.

Στην Πολωνία (έδρα της Σαχτάρ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή) η Σέλτικ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και προηγήθηκε στο 10' με το αυτογκόλ του Μπονταρένκο. Η Σαχτάρ έφερε το ματς στα ίσα με τον Μούντρικ στο 29' (1-1), το οποίο δεν άλλαξε ως το φινάλε παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασαν στο φινάλε οι Σκωτσέζοι. Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέρασε αλλαγή στο 68ο λεπτό στη θέση του Φουρουχάσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: Ο Μπιμπίλας, η Νίνου, οι πάστες και τα… λαχεία

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τελευταία “έξοδος” από το Παλάτι - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (εικόνες)

Δημήτρης Παντερμαλής – Μουσείο Ακρόπολης: Το αμφιθέατρο παίρνει το όνομά του