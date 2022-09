Κοινωνία

Τροχαίο με μάνα και παιδί στον Κηφισό - Πληροφορίες αναζητά η Τροχαία

Τι αναφέρουν μαρτυρίες για την εμποκή άλλου οχήματος, με συνέπεια να καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα και τουμπαρισμένο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα.

Πληροφορίες για το τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν μητέρα και παιδί, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Λ. Κηφισού αναζητά η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΑΔΑ:

«Την 12.09.2022 και περί ώρα 15:50΄, επί της Λ. Κηφισού (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), στο ύψος της οδού Π.Ράλλη (αερογέφυρα), περιοχής Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο Ι.Χ.Ε. αυτ/το εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας διαπερνώντας τα υφιστάμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν η οδηγός του, καθώς και ανήλικο τέκνο της το οποίο επέβαινε στο όχημα.

Επειδή από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση τυχόν εμπλοκής-συμμετοχής στο ατύχημα, αγνώστου αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, λευκού χρώματος, τύπου σεντάν και παλαιότητας πέραν της δεκαετίας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα ή για το εν λόγω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά στα τηλέφωνα: 210–4139263, 210-4139264, 210-4139270».

