Νεκρό βρέφος στην Μυτιλήνη: ο 4χρονος αδελφός του βρήκε μελανιασμένο το μωρό

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το "αγγελούδι" που έφυγε απο την ζωή, λίγες εβδομάδες μετά τον ερχομό του. Ποια εκτιμάται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου.

Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος και η κοινωνία της Λέσβου παρακολουθεί συγκλονισμένη το δράμα της. Ένα βρέφος, μόλις δύο μηνών, πέθανε και οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις, το μωρό πέθανε στον ύπνο του, πιθανόν από αναρρόφηση γάλακτος που είχε λάβει νωρίτερα. Η 24χρονη μητέρα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μίλησε στο Mega και περιέγραψε όλα όσα έγιναν το μοιραίο πρωί της Δευτέρας.

«Τον τάισα 10:30 τον γιο μου, τον έβαλα μέσα στην κούνια του, έκανα τις δουλειές μου και αυτά. Toν έρεψα καλά. Τον έρεψα καλά, αφού μου έβγαλε και την γουλίτσα του, τον κάθισα 5-6 λεπτά στην αγκαλιά μου μήπως θέλει να ρευτεί κι άλλο. Τον έβαλα στην κούνια του, έκανα τις δουλειές μου, μου κάνει ο μεγάλος ο γιος μου: ''μαμά'' λέει: ''ο μπέμπης τι έχει;'' και πάω και βλέπω το μωρό μελανιασμένο», πρόσθεσε η άτυχη γυναίκα.

Εκείνος που εντόπισε πρώτος το βρέφος ήταν ο 4χρονος αδελφός του, που ξύπνησε τη μητέρα τους για να της πει πως το αγοράκι ήταν μελανιασμένο! «Χάλια είμαι. Ο γιος μου ο μεγάλος τον ζητάει. Δεν είχε καταλάβει τίποτα, απλά λέμε ότι είναι άρρωστο ακόμα, δεν του είπα τίποτα», συνέχισε η 24χρονη, η οποία πάσχισε με τεχνητές αναπνοές να επαναφέρει το παιδί της ενώ ήδη είχε καλέσει και το ασθενοφόρο.

Μιλώντας στη ίδια εκπομπή η θεία του βρέφους σημείωσε: «...η Μαρία το τάισε, το έρεψε, το έβαλε να κοιμηθεί, μετά έκανε κάποιες δουλειές, την πήρε και αυτή μετά λίγο ο ύπνος και την ξύπνησε μετά ο γιος της ο άλλος και της λέει: ''μαμά, το μωράκι μελανιάζει'' και σηκώθηκε και το βρήκε έτσι. Η Μαρία είχε πέσει και κοιμήθηκε γιατί ήταν κουρασμένη, αφού είχε κοιμηθεί και το μωράκι και ξύπνησε και το βρήκε έτσι και κατευθείαν το πήρε αγκαλιά για να μην το δει ο άλλος γιος, έτρεξε κάτω ζήτησε βοήθεια καλέσαν ασθενοφόρο και πήγαμε κάτω».

Όσο για τον πατέρα του βρέφους, συντετριμμένος περιέγραψε το συγκλονιστικό τηλεφώνημα που έλαβε από τη σύζυγό του. «Εκείνη την ώρα δούλευα σε ένα μαγαζί και για κακή μου τύχη είχα πάει μια παραγγελία και λέω "άντε να πάω να δω τα μωρά" κι εκείνη την ώρα με πήρε τηλέφωνο και ούρλιαζε. Έκλαιγε. Μου λέει ''έλα γρήγορα στο σπίτι''. Εγώ ήμουν πάνω στη θολούρα εκείνη τη στιγμή. Δεν καταλάβαινα και πολλά. Το μόνο που έκανα είναι που έκλαιγα», περιέγραψε

Το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφερε το βρέφος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Όπως περιέγραψε ένας γιατρός που ήταν στο νοσοκομείο: «Άκουγα απ' έξω τις σπαραχτικές κραυγές της μάνας. Ήμουν μπροστά σε όλη τη φάση και στην προσπάθεια ανάνηψης και στη φάση του σπαραγμού απ' έξω. Ήμουν μπροστά και είδα ένα βρέφος, έβλεπα συναδέλφους, οι οποίοι είχαν πέσει από πάνω και έκαναν προσπάθειες ανάνηψης. Το βρέφος ήταν μωβ γιατί προφανώς ήταν άσφυγμο. Ήταν μαζεμένοι 3-4 γιατροί δηλαδή κάποια στιγμή λέγαμε ''απομακρυνθείτε" γιατί είχαμε μαζευτεί όλοι οι συνάδελφοι εκεί πέρα για να προσπαθήσουν. Ήταν ο συνάδελφος της ΜΕΘ, ο διευθυντής των επειγόντων, η παιδίατρος, ήταν οι πάντες», επeσήμανε.

