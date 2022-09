Αθλητικά

Champions League - Μέσι: Άλλα δύο ρεκόρ για τον Αργεντίνο

Ακόμη δύο "κορυφές" πάτησε την Τετάρτη ο 'ψύλλος", στον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα.

Τι κι αν έχει «πατήσει» πλέον τα 35; Η κλάση και η ποιότητα του Λιονέλ Μέσι χρόνια δεν... κοιτά με τον Αργεντινό να πιάνει άλλες δύο κορυφές του Champions League στον αποψινό (14/9) εκτός έδρας της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μακάμπι Χάιφα.

Ο Μέσι «σάλπισε» την αντεπίθεση των Παριζιάνων με το γκολ που σημείωσε στο 37’ ισοφαρίζοντας σε 1-1, ενώ στο 69’ έβγαλε την ασίστ προς τον Μπαπέ για το 2-1 της γαλλικής ομάδας.

Με το τέρμα που σημείωσε, ωστόσο, ο Αργεντινός (που έφτασε τα 126 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση) βρήκε δίχτυα για 18η σερί σεζόν όντας ο κορυφαίος παίκτης στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Παράλληλα, σκόραρε απέναντι σε 39ο διαφορετικό αντίπαλο στο Champions League, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει πετύχει γκολ απέναντι σε 38 διαφορετικές ομάδες.

