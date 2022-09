Κοινωνία

Ψευτογιατρός: η ώρα του Εισαγγελέα για τον “Dr. Kontos”

Με ιδιαίτερη ανυπομονησία αναμεένεται η αγόρευση του εισαγγελέα, στην δίκη του κατηγορούμενου για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών ασθενών.

Μία από τις πλέον συγκλονιστικές υποθέσεις που έχουν φθάσει ποτέ στην ελληνική Δικαιοσύνη, με πρωταγωνιστή τον 50χρονο εμφανιζόμενο ως "Δόκτορα Κόντο", κατηγορούμενο για δώδεκα ανθρωποκτονίες και δεκατέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονιών βαριά πασχόντων ασθενών που εμπιστεύθηκαν τις παράδοξες μεθόδους "θεραπείας" του, εισέρχεται σήμερα με την αγόρευση του εισαγγελέα της Έδρας, στην τελική φάση πριν την ετυμηγορία των δικαστών.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και οι παράγοντες της δίκης θα ακούσουν την κρίση του εισαγγελέα Έδρας σε όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία και σε όσα αναδείχθηκαν μετά από περίπου δέκα μήνες ακροαματικής διαδικασίας, για τη δράση του "Δόκτορα Κόντου", τον οποίο πλαισιώνουν στο εδώλιο άλλοι 16 κατηγορούμενοι. Δράση που κατά την δικογραφία επέδρασε στην απώλεια ζωής δώδεκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών και στη ραγδαία και σε πολλές περιπτώσεις οδυνηρή επιδείνωση της υγείας 14 άλλων ασθενών.

Με την πρόταση του, που αναμένεται να είναι πολύωρη, ο εισαγγελέας θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει όσα αποδίδονται στον βασικό κατηγορούμενο αλλά και στους 16 συγκατηγορουμένους του στην υπόθεση, την οποία ο ίδιος ο εισαγγελικός λειτουργός, στην έναρξη της δίκης τον περασμένο Νοέμβριο, είχε χαρακτηρίσει "πρωτόγνωρη στα ελληνικά χρονικά".

Στον 50χρονο αποδίδεται ότι, από το 2010 έως την σύλληψη του το 2019 και χωρίς την παραμικρή σχέση με την ιατρική, προσποιούνταν τον κορυφαίο της Ογκολογίας "Δόκτορα Κόντος" που διατεινόταν ότι ουσιαστικά είχε νικήσει τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως η περίπτωση ασθενούς με σκλήρυνση κατά πλάκας, δίνοντας στα θύματα του, έναντι αδρότατων αμοιβών, βότανα και ειδικές διατροφές ως εξελιγμένες θεραπείες.

Μετά από όσα κατέθεσαν τα θύματα του "Δόκτορα Κόντος", ο οποίος στις δικαστικές αρχές τελικά δήλωσε «εμπειρικός βοτανολόγος», μετά την ανάγνωση σημαντικών εγγράφων, ιατροδικαστών εκθέσεων κ.ά., αλλά και όσα ο βασικός κατηγορούμενος και οι συγκατηγορούμενοι του υποστήριξαν απολογούμενοι, ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα δηλώσει με την αγόρευση του αν η κρίση του είναι υπέρ της ενοχής ή όχι του 50χρονου και όσων φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στην ογκώδη δικογραφία αναφέρεται ότι ο "Δόκτωρ Κόντος" είχε τη συνδρομή των συγκατηγορουμένων του, γιατρών, στελεχών συγκεκριμένης κλινικής, μίας μοναχής και άλλων, που φέρονται να ενίσχυαν σε ασθενείς την πεποίθηση, ότι ο "γιατρός" ήταν υψηλού επιστημονικού κύρους.

Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης απολογούμενος στο δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο, αρνήθηκε οποιονδήποτε δόλο ή προσπάθεια εξαπάτησης των ανθρώπων που τον εμπιστεύθηκαν, ισχυριζόμενος πως ουδέποτε τους είπε ότι θα ιαθούν. Ο "Δόκτορας Κόντος" επικαλούμενος κυρίως ζητήματα θρησκευτικής πίστης, είπε στους δικαστές πως ανιδιοτελώς θέλησε λόγω της μεγάλης γνώσης που είχε στην βοτανολογία, να βοηθήσει ανθρώπους «που η συμβατική ιατρική δεν μπορούσε να τους προσφέρει κάτι άλλο».

Υπονόησε μάλιστα πως τελικά ο ίδιος μικρή συμμετοχή είχε στην πορεία των θυμάτων του, αφού «ο Θεός αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει». Όσο για τον τίτλο του "Δόκτορα Ογκολογίας" είπε πως του αποδόθηκε λόγω συνωνυμίας με Ελληνοαμερικανό γιατρό και ότι ο ίδιος απλώς έκανε λάθος που δεν διέψευσε αυτήν τη φήμη που είχε εξαπλωθεί, κυρίως σε συγκεκριμένο μοναστήρι από όπου τον εντόπισαν πολλά από τα θύματα του.

Στην εμφανιζόμενη, ωστόσο, από τον κατηγορούμενο ως απλή παράλειψη διευκρίνισης, ότι ο ίδιος δεν είναι ο "Δόκτορας Κόντος", ήταν ο εισαγγελέας που του επισήμανε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο μία παράλειψη διάψευσης αλλά αντίθετα την προβολή αυτής της ιδιότητας. «Είχατε σελίδα linkedin, ιατρική ταυτότητα που δείξατε σε μάρτυρες και διάφορες συμπεριφορές που έμμεσα υποδεικνύουν αυτό. Στέλνατε μήνυμα "είμαι στο χειρουργείο", λέγατε ότι είχατε επαφές με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και άλλους, ότι θεραπεύσατε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θεραπεύσατε τον Σουμάχερ» του είχε τονίσει ο εισαγγελικός λειτουργός.

Ο "Δόκτορας Κόντος" συμπλήρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο 18 μήνες προσωρινής κράτησης για τη δικογραφία που δικάζεται, ωστόσο παραμένει στη φυλακή καθώς σε βάρος του εκδόθηκε τον ίδιο μήνα νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης, με ισχύ 12 μηνών, για την κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.





