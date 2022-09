Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι τραυματίστηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Πως συνέβη το τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Κίεβο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο εκπρόσωπο του προέδρου της Ουκρανίας.

??Footage from the scene of the accident with Zelensky in Kyiv is published by UkroSMI



According to reports, the collision of cars took place at about 12 o'clock at night on Victory Square. pic.twitter.com/xlZduDvtbP — ?????????? ™? (@yugan___) September 15, 2022

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σερχίι Νικιφόροφ στο Facebook, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ουκρανίας αναφέρει τα εξής:

«Στο Κίεβο, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του προέδρου της Ουκρανίας και οχήματα της συνοδείας του. Οι γιατροί που συνόδευαν τον αρχηγό του κράτους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν σε ασθενοφόρο. Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

Suddenly, on the evening of the 14th local time, Zelensky was in a car accident in Kiev. The car and private car in which he was riding collided. It was suspected that the private car had a side impact.# Zelensky Traffic Accident # Russian-Ukrainian Conflict pic.twitter.com/rxFGxT668s — AnqiuMoment(?Fo) (@sir14783284) September 15, 2022

