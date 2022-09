Κόσμος

Δολοφονία εγκύου για αρπαγή του εμβρύου: Ξεκίνησε η δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο κάθεται η γυναίκα που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πάνω απο 100 φορές στην κοιλιά μια νεαρή, με σκοπό την αρπαγή του αγέννητου μωρού της.

(Η κατηγορούμενη, Τέιλορ Πάρκερ)

Ξεκίνησε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία εγκύου με σκοπό την αρπαγή του αγέννητου μωρού της, τον Οκτώβριο του 2020.

Η 29χρονη Τέιλορ Πάρκερ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την θανατική ποινή, είχε κάνει φίλους και συγγενείς να πιστεύουν επί μήνες ότι περίμενε παιδί. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραφε για συχνά-πυκνά για τη δήθεν εγκυμοσύνη της, ενώ είχε φθάσει στο σημείο να αγοράσει μια ψεύτικη κοιλιά (από σιλικόνη) την οποία έκρυβε κάτω από τα ρούχα της για να είναι πειστική.

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε πλέον να κάνει παιδιά, αφού της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα.

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η Τέιλορ Πάρκερ επισκέφθηκε τη Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ, μια 21χρονη που βρισκόταν στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της, και τη μαχαίρωσε πάνω από 100 φορές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Αφού της άνοιξε την κοιλιά για να αρπάξει το αγέννητο μωρό της, έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας την 3χρονη κόρη του θύματος να κοιμάται σε άλλο δωμάτιο.

Η Τέιλορ Πάρκερ συνελήφθη λίγο αργότερα, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος, οδηγώντας το αυτοκίνητό της και κρατώντας το μωράκι στην αγκαλιά της. Υποστήριξε ότι μόλις είχε γεννήσει…

Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η δίκη για το φρικτό έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα στη Νέα Βοστώνη, ανατολικά του Ντάλας, και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις έχει προκύψει η αποκάλυψη ότι λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, η Τέιλορ Πάρκερ αναζητούσε έγκυες σε μαιευτήρια και καταστήματα με είδη μητρότητας, προκειμένου να επιλέξει το υποψήφιο θύμα της, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KTAL. Παράλληλα, φέρεται να είχε παρακολουθήσει πολλά βίντεο σχετικά με τις καισαρικές τομές.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Λαϊκό προσκύνημα: ουρές και πολύωρη αναμονή (εικόνες)

Πέτσας - Ρουβίκωνας: οργή για την “επίσκεψη” στο σπίτι του (εικόνες)

R. Kelly: νέα καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων