Κοινωνία

ΑΠΘ: νέα διαμαρτυρία για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις των φοιτητών κατά της Πανεπιστημιακής αστυνομίας στο ΑΠΘ, που είχε την πρώτη μέρα δρασης της, συνεχίζονται.

Σε πρωινή διαμαρτυρία έξω από την Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχωρούν οι φοιτητές του πανεπιστημίου.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί διαμαρτυρία μπροστά από το Κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ. Οι συγκεντρωθέντες, μέλη φοιτητικών συλλόγων και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αντιδρούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία (Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων), κλιμάκιο της οποίας έκανε πρεμιέρα χθες, δίνοντας το «παρών» περιμετρικά της Πρυτανείας του Ιδρύματος.

Για τον λόγο αυτό είχε προηγηθεί πορεία, αργά χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση, βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Μόλις εχθές. το βράδυ της Τετάρτης, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ανέλαβε και το ΑΠΘ, με ομάδα Αστυνομικών να ξεκινά τις περιπολίες, ενώ έπειτα θα συνεχίσει η παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και πάλι περιμετρικά του Πανεπιστημίου.

Αντιδράσεις υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό από φοτητές κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, μάλιστα κάποιες φορές προκαλώντας φθορές στις κτηριακές εγκαταστάσεις.





Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Λαϊκό προσκύνημα: ουρές και πολύωρη αναμονή (εικόνες)

Ψευτογιατρός: η ώρα του Εισαγγελέα για τον “Dr. Kontos”

R. Kelly: νέα καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων