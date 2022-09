Πολιτική

Υποκλοπές - Πιτσιόρλας: Θέλω εξηγήσεις από τον Τσίπρα για την παρακολούθηση μου

λάβρος κατά του πρώην επιεκφαλής της ΕΥΠ εμφανίζεται ο Στέργιος Πιτσιόρλας, λέγοντας ότι προσφεύγει στην Δικαιοσύνη, για όσα αποκαλύφθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σοκαρισμένος απ’ όσα αποκάλυψε χθες (14.09.2022) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, Γιάννης Ρουμπάτης, για την παρακολούθησή του, όταν ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ εμφανίστηκε ο Στέργιος Πιτσιόρλας. Και ξεκαθάρισε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και σε όλες τις αρχές για να μάθει το λόγο της άμεσης παρακολούθσής του.

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας κατηγόρησε τον Γιάννη Ρουμπάτη ότι είπε ψέματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τους λόγους της παρακολούθησή του, αρνήθηκε πως είχε ασχοληθεί, όπως είναι ο ισχυρισμός, με την πώληση δημόσιας περιουσίας στη Ζάκυνθο και την Οξυά.

«Ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ δεν ασχολήθηκα με καμία αγοραπωλησία. Ασχολήθηκα με παρά πολύ σοβαρά αλλά θέματα. Χθες ο Ρουμπάτης έλεγε ψέματα. Ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ήταν αδύνατον να διαπραγματευτώ την πώληση (Ζάκυνθο, Οξιά) που είχε ήδη γίνει», είπε ο Στέργιος Πιτσιόρλας μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Δεν έκρυψε πως τα όσα φέρεται να είπε ο Γιάννης Ρουμπάτης στην Εξεταστική, τον σόκαραν και γι’ αυτό θα προσφύγει εναντίον του στη Δικαιοσύνη. «Ο Ρουμπάτης λέει ψέματα. Ήταν αδύνατο να ασχοληθώ με πώληση που είχε τελειώσει δυο χρόνια πριν», είπε ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και συμπλήρωσε: «Αν εγώ ήμουν διαχειριστής κάποιας εταιρείας, μπορεί να ελεγχθεί, είναι πάρα πολύ εύκολο».

«Σοκαρίστηκα και προσφεύγω στη Δικαιοσύνη για την παρακολούθησή μου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μετά από 15 μέρες που λέγονταν άλλα, έγινε παραδοχή ότι υπήρξε άμεση παρακολούθηση. Απευθείας και μόνο σε μένα, ενώ λεγόταν ότι “το βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση να παρακολουθούνται ο Σαγιάς και Πιτσιόρλας, τον ένα τον κάναμε γραμματέα της κυβέρνησης τον άλλο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και συνεχίσαμε την παρακολούθηση”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και μετά κατέρρευσε και η έμμεση παρακολούθηση. Επί 15 μέρες λέγονταν δύο ψέματα, είχαν κατατεθεί και σε αρμόδιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όχι μόνο διαρρέονταν. Χθες έγινε παραδοχή ότι υπήρξε άμεση παρακολούθηση. Υπήρξε και μια δικαιολογία: ότι εγώ ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, διαπραγματευόμουν την πώληση, νησιών, εκτάσεων και ότι ήμουν διαχειριστής εταιρείας συριακών συμφερόντων στην αρχή, αραβικών μετά… Στο ΤΑΙΠΕΔ πήγα το Μάρτιο του 2015. Μετά τις εκλογές και αφότου έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για δύο υποθέσεις, Οξυά – Ζάκυνθο, οι οποίες είχαν λήξει ένα – δυο χρόνια πριν. Δηλαδή η Οξυά πουλήθηκε το ’13, άλλη κυβέρνηση, η Ζάκυνθος το ’14, άλλη κυβέρνηση».

Όπως επισήμανε, «για τέτοιου είδους αγοραπωλησίες, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, απαιτείται άδεια ή από το Άμυνας ή από το ΥΠΕΞ μετά από εισήγηση της ΕΥΠ. Εγώ ως πρόεδρος δεν ασχολήθηκα με καμία αγοραπωλησία, αλλά με άλλα σοβαρά θέματα αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ».

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας είπε επίσης ότι «τη μέρα που πήγα στο ΤΑΙΠΕΔ παραιτήθηκα από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ήταν αλλού. Την περίοδο του ’14 γνώρισα τα στελέχη αυτής της εταιρείας, της Primana, δραστηριοποιούνταν την Ελλάδα εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του εμίρη του Κατάρ και έκανε διάφορες επενδύσεις. Είχα φιλική σχέση μαζί τους, όχι όμως επαγγελματική, όμως αυτή την περίοδο αυτοί οι άνθρωποι είχαν επαφές με όλη την ελληνική αγορά για να επενδύσουν και προσπάθησα να τους βοηθήσω πριν γίνω πρόεδρος…» σημείωσε, διαψεύδοντας ότι ήταν εκπρόσωπος επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο Ρουμπάτης λέει ψέματα

«Αποδεικνύεται από μια σειρά πραγμάτων ότι (αυτά που λέει ο Γιάννης Ρουμπάτης) είναι ψέματα: Η πρώτη εκδοχή “Σαγιάς – Πιτσιόρλας παρακολουθούνταν από τον Σαμαρά”. Όταν αυτό κατέρρευσε, “Σαγιάς – Πιτσιόρλας παρακολουθούνταν έμμεσα”. Τρίτη εκδοχή: “Μόνον ο Πιτσιόρλας άμεσα” Αυτό δεν αποδεικνύει ότι αυτά τα πράγματα που λέγονται δεν ισχύουν;» διερωτήθηκε ο Στέργιος Πιτσιόρλας. «Τα περί συριακών κεφαλαίων είναι αστεία πράγματα», συμπλήρωσε.

Περιμένω τον Τσίπρα

«Θέλω να πιστεύω ότι επειδή όλα τα στοιχεία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, θέλω να πιστεύω ότι κι αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, ότι δεν υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθησή μου (…) Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπήρξε εντολή Τσίπρα. Δεν το πιστεύω» τόνισε επίσης ο Στέργιος Πιτσιόρλας και στην επισήμανση ότι αυτό είπε ο Γιάννης Ρουμπάτης, σχολίασε ότι ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ «είπε κι άλλα που δεν ισχύουν».

«Θα περιμένω τις επίσημες τοποθετήσεις. Μπορεί να το βλέπω ρομαντικά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν όταν ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ» συμπλήρωσε και παραδέχτηκε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και περιμένει από τον πρώην πρωθυπουργό να επικοινωνήσει μαζί του. «Ο κ. Τσίπρας παρακολουθεί μια δημόσια συζήτηση. Αυτόν να ρωτήσετε» επεσήμανε και δεν έκρυψε ότι περιμένει μια δημόσια απάντηση. «Περίμενα να υπάρξει νωρίτερα, ακόμη την περιμένω».

Στην ερώτηση τι θα έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα αν τον είχε μπροστά του, ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ απάντησε: «κάτι πολύ απλό… Ένα “γιατί”».

«Μια τέτοια αθλιότητα δεν θα με κάνει να αλλάξω ιδέες», συνέχισε ο Στέργιος Πιτσιόρλας και έκλεισε λέγοντας ότι «το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αν υπήρξε παρακολούθηση, εγώ θεωρώ ότι ήταν παράνομη, για ποιο λόγο έγινε; Το αιτιολογικό που κατατέθηκε χθες, δεν ισχύει».

