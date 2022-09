Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους - “Προσωπικός γιατρός”: ποινές μόνο αν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις και δεν εγγράφονται οι πολίτες

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ΓΓ του Υπ. Υγείας για τον νέο θεσμό, τα χιλιάδες ραντεβού που θα ενταχθούν στο σύστημα και τις αμοιβές των γιατρών. Τι ανέφερε για τα επικαιροποιημένα εμβόλια έναντι του κορονοϊού.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ερωτηθείς για τον «Προσωπικό γιατρό», και τα παράπονα που εκφράζονται από πολίτες για την μη ύπαρξη διαθέσιμων ραντεβού και άλλες πτυχές του προγράμματος, ο Μάριος Θεμιστοκλέους απάντησε λέγοντας «Αλλάζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα στην χώρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από την μία ημέρα στην άλλη. Δεν είναι μόνο για να μας γράψει φάρμακα, ο «Προσωπικός Γιατρός» μπορεί να μας συμβουλεύσει για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής για μια σειρά από πράγματα. Αυτά θα γίνουν σταδιακά, δεν γίνονται όλα μαζί. Σιγά - σιγά θα προχωρά η μεταρρύθμιση».

Προσέθεσε πως «Θα δείτε στις 20 Σεπτεμβρίου που θα “ανέβουν” τα ραντεβού, θα υπάρχουν χιλιάδες ελεύθερα ραντεβού, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου».

«Υπάρχει ιδιαιτερότητα στα νησιά που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν γιατροί, υπάρχει και η Αττική. Τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί σε όλη την χώρα, στην Αττική έχουν μπει 500.000. Θα μπουν και άλλες ειδικότητες γιατρών», συμπλήρωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ξεκαθάρισε πως «δεν θα υπάρχουν ποινές μέχρι να ομαλοποιηθεί το σύστημα. Όμως, όσο υπάρχουν κενές θέσεις ασθενών και δεν εγγράφονται οι πολίτες, οι ποινές θα παραμένουν».

Στο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή γιατρών στο πρόγραμμα, απάντησε «αυξήσαμε πολύ τις αποδοχές. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα δούμε και τι άλλο χρειάζεται. Θα μπουν και άλλες ειδικότητες».

«Δεν διαταράσσουμε τις υπάρχουσες σχέσεις ασθενούς με γιατρό, δεν αλλάζουμε τις σχέσεις που έχουν τώρα. Δίνουμε μια εξτρά παροχή. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξουν γιατρό οι ασθενείς», αποσαφήνισε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας.

Για τα επικαιροποιημένα εμβόλια έναντι του κορονοϊού

Σχετικά με τον κορονοϊό και το πρόγραμμα εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα εμβόλια, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως «Οι πολίτες άνω των 60 ετών, πρέπει να κάνουν την επικαιροποιιημένη δόση τρεις μήνες μετά την προηγούμενη δόση ή την νόσηση τους. Ομοίως τα άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις που λαμβάνουν συγκεκριμένη αγωγή, οι υγειονομικοί και όσοι ζουν ή φροντίζουν άτομα σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων».

«Έχουν κλείσει ραντεβού αρκετές χιλιάδες πολίτες για να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο» είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας πως «δεν έχει ξεκαθαρίσει πουθενά στον κόσμο αν αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο θα γίνεται μια φορά τον χρόνο».

