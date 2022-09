Οικονομία

Κοινωνική Στέγαση: οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα (βίντεο)

Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την απόκτηση στέγης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός απο το βήμα της ΔΕΘ.

Αναλυτική παρουσίαση της Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ, έγινε το πρωί της Πέμπτης, απο τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Η παρουσίαση έγινε από:

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη,

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα,

την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως,

τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και

τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Την παρουσίαση συντόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ανακοίνωσε και ένα σχέδιο έξι σημείων για το μεγάλο πρόβλημα της στέγης, κυρίως των νέων, το οποίο αρχίζει να υλοποιείται αμέσως. Το πρόγραμμα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα απευθύνεται σε περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους με μία σειρά από πρωτοβουλίες, ώστε για να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι.

Συγκεκριμένα:

Ξεκινά αμέσως η ανέγερση 8.150 θέσεων σε πέντε σύγχρονες φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής. Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί και τα έργα θα γίνουν με ΣΔΙΤ.

Εγκαινιάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα δανείων καταρχάς ύψους 500 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση 375 εκατ. ευρώ από το κράτος και 125 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για την αγορά πρώτης κατοικίας από πολίτες έως 39 ετών, σε περιοχές με πιο παλαιά κτίρια. Πρακτικά, ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ.

Για να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση και να ανακαινιστούν τα παλαιότερα σπίτια, δημιουργείται ένα στοχευμένο «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για 20.000 νέους. Κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει έως και 20.000 ευρώ για ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό του, μαζί με πρόσθετη ενίσχυση 3.000 ευρώ και χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, ως κίνητρο σε τουλάχιστον 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, θα δοθεί κρατική επιδότηση έως 10.000 ευρώ για να τα ανακαινίσουν. Με την υποχρέωση, όμως, να τα ενοικιάσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Η πολιτεία έτσι καλύπτει έως και το 40% του κόστους ανακαίνισης κάθε κλειστού διαμερίσματος.

Θεσμοθετείται για τα δημόσια οικόπεδα και κτίρια η «κοινωνική αντιπαροχή». Το κράτος θα προσφέρει αδρανή περιουσιακά στοιχεία του σε ιδιώτες κατασκευαστές και εκείνοι, με δικά τους έξοδά, θα κτίζουν σύγχρονες κατοικίες. Οι μισές θα ενοικιάζονται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους μισθωτές, ενώ οι υπόλοιποι χώροι θα αξιοποιούνται εμπορικά από τους ιδιώτες.

Εξάλλου, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα για τους Έλληνες, αυξάνεται το όριο της επένδυσης για τη χορήγηση άδειας Golden VISA από τα 250.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ.

Από τον Δεκέμβριο ξεκινά το πρόγραμμα «Εστία 2». Σύμφωνα με αυτό, το Δημόσιο θα μισθώσει σε πρώτη φάση 1.000 ιδιωτικά ακίνητα. Για να τα διαθέσει στη συνέχεια με διαδικασίες- εξπρές και πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά.

