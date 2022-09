Κοινωνία

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Η 29χρονη γυναίκα πραγματοποίησε διαδοχικά τις απόπειρες και μάλιστα με διαφορετικούς τρόπους.

Τέσσερεις διαδοχικές απόπειρες αυτοκτονίας, έκανες μια 29χρονη γυναίκα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretapost, νωρίς σήμερα το πρωί η νεαρή βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμα της στην πόλη του Ρεθύμνου, έχοντας καταναλώσει ποσότητα χαπιών.

Η 29χρονη είχε επιχειρήσει αρχικά να αυτοκτονήσει με χάπια, δεν τα κατάφερε και προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή της πέφτοντας από ύψος στο κενό. Και η δεύτερη απόπειρα ήταν αποτυχημένη με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει με μαχαίρι. Την τέταρτη φορά κατανάλωσε και πάλι χάπια.

Η αδερφή της, που την βρήκε στο σπίτι, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου έσπευσαν επί τόπου παρέλαβαν την 29χρονη και την μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική κλινική του νοσοκομείου, όπου αναμένεται να υποβληθεί και σε ψυχιατρική εξέταση.

