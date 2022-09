Life

Γλυκά Νερά: ο συζυγοκτόνος, το εξώδικο και ο έξαλλος Λιάγκας (βίντεο)

Με έντονο ύφος σχολίασε ο παρουσιαστής της εκπομπής “Το Πρωινό” όσα αναφέρει σε εξώδικο που έστειλε στα ΜΜΕ ο δολοφόνος της Καρολάιν, που κάνει λόγο για πλήγμα του σε “επαγγελματικό επίπεδο”.

Εξώδικο σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και στο ΕΣΡ έστειλε ο συζυγοκτόνος της άτυχης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου.

Στο εξώδικο, ο συζυγοκτόνος υποστηρίζει πως «η αναπαραγωγή ειδήσεων σχετικά με το άτομο του, πριν από την τελεσίδικη απόφαση προσβάλει την τιμή και την υπόληψη του, επιφέροντας ζημιά σε ηθικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο» και ζητά να μην αναφερθεί ξανά το όνομα του.

Όπως είπε η Κέλλυ Χεινοπώρου, «όποιος δεν συμμορφωθεί, θα κληθεί να πληρώσει αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα σχετίζεται με το ύψος της βλάβης που θεωρεί ο πιλότος ότι έχει υποστεί».

Με το εξώδικο ο δολοφόνος της Καρολάιν, ζητά να μην γίνεται καμία αναφορά στα ονόματα και καμία προβολή εικόνων με τα πρόσωπα του ίδιου, της κόρης του και των γονιών του.

Το επεισόδιο που έγινε ανάμεσα σε συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού με την μητέρα του πιλότου, η οποία απαρνήθηκε την ταυτότητα της, όταν ρωτήθηκε αν είναι η μητέρα του συζυγοκτόνου, φαίνεται πως ήταν αυτό που «έλιωσε τον πάγο» ανάμεσα στους γονείς του και στον καταδικασμένο για τον φόνο της άτυχης Καρολάιν και του σκύλου της.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου μετέδωσε πως ο καταδικασμένος συζυγοκτόνος «χθες δέχθηκε επίσκεψη των γονέων του, στην φυλακή Μαλανδρίνου, η δεύτερη από την ημέρα που προφυλακίστηκε. Κράτησε μισή ώρα, αφορούσε και το εξώδικο και την μεταβίβαση της περιουσίας του στην κόρη του, Λυδία».

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, σχετικά με όσα αναφέρει στο εξώδικο του ο πιλότος, λέγοντας πως δεν μπορεί να ισχυρίζεται τώρα τέτοια πράγματα «ο άνθρωπος που έκανε το παιδί του μέρος του εγκλήματος για να φυλάξει και για να διασώσει το δικό του τομάρι».

«Εν όψει του Εφετείου τον ενδιαφέρει η αξιολόγηση του κοινού, που θεωρεί ότι τον συκοφαντεί. Και ερωτώ, όταν έπαιρνε το κοριτσάκι στην αγκαλιά του στην κηδεία της Καρολάιν στην Αλόννησο, όταν έβαζε το κοριτσάκι στα χέρια της νεκρής συζύγου του, δεν τον ένοιαζε η “ρωμαϊκή αρένα”, στην οποία τώρα αναφέρεται;», είπε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό».

Συνεχίζοντας σε φορτισμένο τόνο, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε για τον συζυγοκτόνο «είπε στο δικαστήριο ότι έχει μετανιώσει. Ξέρετε γιατί πιστεύω εγώ ότι είπε ότι το μετάνιωσε; Επειδή φοβάται τώρα, όπως λέει, να μην κάνει κακό στο επαγγελματικό του πεδίο. Ο άνθρωπος που έχει σκοτώσει την γυναίκα του και άφησε το παιδί του χωρίς μάνα, νοιάζεται τώρα πως θα βρει δουλειά».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

