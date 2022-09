Παράξενα

Φωκίδα: είδε τον ελαιώνα του να γίνεται... καυσόξυλα!

Ο ελαιοπαραγωγός, δεν πίστευε στα μάτια του με αυτό που αντίκρισε όταν έφτασε στο χωράφι του.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Φωκίδα, όταν ελαιοπαραγωγός, είδε το χωράφι του να έχει "εξαφανιστεί".

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός, όταν πριν από μερικές ημέρες επισκέφτηκε το χωράφι του σε ορεινό οικισμό της Παρνασσίδας Φωκίδας, προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση των δέντρων και την ωρίμανση του καρπού έπαθε σόκ όταν είδε πως άγνοστος ή άγνωστοι του εξαφάνισαν τουλάχιστον 80 δέντρα.

Η παράνομη υλοτόμηση είχε γίνει μεταξύ του διαστήματος από τον Δεκαπενταύγουστο μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και επέστρεψε στο κτήμα του και βρέθηκε μπροστά στην καταστροφή.

Ο άνθρωπος υπέβαλλε μήνυση στο ΑΤ Άμφισσας - Δελφών που ανέλαβε την προανάκριση προκειμένου να βρεθεί ο θρασύτατος δράστης ή οι δράστες που εξαφάνισαν τον ελαιώνα προκειμένου να τον κάνουν… καυσόξυλα!

Δυστυχώς ανάλογα περιστατικά παρατηρούνται κάθε χρόνο. Φέτος όμως η διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση, έχει αυξήσει ανάλογες ενέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εργάτες που αναλαμβάνουν το κλάδεμα δέντρων προχωρούν σε κανονική υλοτόμηση, καταστρέφοντας περιουσίες για τα ευρώ των καυσόξυλων.

Πηγή: lamiareport.gr

