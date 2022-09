Life

Δίκη Φιλιππίδη: η “απαγόρευση φιλίας”, ο Μπιμπίλας και το πρωινό με τα… λαχεία (βίντεο)

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του ηθοποιού για τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο του ΣΕΗ. Τι του απαγορεύει να αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στο εξής. Οι εξηγήσεις της συνηγόρου για το “κερασμένο πρωινό”.

Με την κατάθεση του μπατζανάκη του Πέτρου Φιλιππίδη και όσα είπε κυρίως για την πρώτη καταγγέλλουσα, υνεχίστηκε από το πρωί η δίκη του ηθοποιού.

Κατά την είσοδο του στα δικαστήρια, το πρωί της Πέμπτης, ο Πέτρος Φιλιππίδης δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων, χωρίς πάντως, όπως παγίως κάνει, να απαντήσει σε κάποια από αυτές.

Σε δηλώσεις του, το πρωί της Πέμπτης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, είπε στους δημοσιογράφους «Δεν θα απαντώ σε ερωτήσεις για σχολιασμό όσων γίνονται στην δίκη. Δεν θα επεξηγώ τίποτα από την κατάθεση μου. Ο καθένας ας τα ερμηνεύσει όπως θέλει. Δεν κάνω ύβρη όταν δεν μιλάω σε δημοσιογράφους που με “κυνηγούν” για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα σχολιάσω και δεν θα δώσω έναυσμα καινούριων συζητήσεων».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για όσα αποκάλυψε την Τετάρτη ο Σπύρος Μπιμπίλας, για την συνάντηση τους στην Θεσσαλονίκη, το κερασμένο φαγητό και τα λαχεία, η εκ των συνηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζίδου, δήλωσε πως «δεν πρόκειται περί δείπνου, αλλά περί ενός πρωινού, μια συνάντηση που έγινε με τον κ. Μπιμπίλα σχετικά με την θέση του ως προέδρου του ΣΕΗ, για να καταγγείλω τις δηλώσεις ηθοποιών σε εκπομπές που καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας, για να κάνει μια παρέμβαση».

Σχετικά με τα λαχεία που ο Σπύρος Μπιμπίλας έβγαλε από την τσέπη του και της πέταξε χθες στο δικαστήριο, η συνήγορος του κατηγορούμενου για βιασμούς και απόπειρες βιασμού καλλιτέχνη, είπε πως «ένας πλανόδιος λαχειοπώλης πέρασε από το τραπέζι μας. Από διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο αυτό που δούλευε εκείνη την ώρα, πήρα δύο λαχεία και επειδή δεν ασχολούμαι με αυτά, τα έδωσα στον κ. Μπιμπίλα και του είπα αν κερδίσει να μου το πει. Δεν θα κρίνω τον κ. Μπιμπίλα γιατί κράτησε τα λαχεία και τα έφερε στα δικαστήρια».

Προσέθεσε ότι «η συνάντηση έγινε πριν ένα χρόνο. Αν είχε συμβεί κάτι άλλο, στις τόσες συνεντεύξεις του, με τον πληθωρικό τρόπο που εκφράζεται, κάτι θα είχε πει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο έτερος εκ των συνηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη είπε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του πως «δεν θα δεχθώ ότι η κ. Πακιρτζίδου προσέγγισε τον κ. Μπιμπίλα. Γνωρίζονταν και είπαν να συναντηθούν. Η συνάντηση έγινε πριν έναν χρόνο, δεν είχε σχέση την κατάθεση του κ. Μπιμπίλα. Το ότι λένε πως τον κέρασε ένα πρωινό για να τον επηρεάσει για την κατάθεση του στο δικαστήριο, προσβάλλει τον κ. Μπιμπίλα, δεν είναι τόσο «φθηνός» για να εξαγοραστεί ο κ. Μπιμπίλας για να καταθέσει συγκεκριμένα πράγματα».

Μετά από την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα, που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από την οικογένεια του κατηγορούμενου ηθοποιού, ο Πέτρος Φιλιππίδης ζήτησε από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να μεταφέρει προς όλους πως «ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θέλει, δεν το επιτρέπει και τον ενοχλεί να αναφέρει π Σπύρος Μπιμπίλας ότι είναι φίλος του».

Όπως είπε ο δικηγόρος, «ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια ανεπίτρεπτη επίθεση στον οικογενειακό βίο της Ελπίδας και του Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι εξοργιστικό ότι κατέθεσε πως το δάνειο της οικογένειας ήταν ο λόγος που έμενε δίπλα του η Ελπίδα Νίνου, όταν εκείνη είπε πως θα είναι δίπλα στον Πέτρο Φιλιππίδη μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η κατάθεση του κ. Μπιμπίλα, σε όσα είπε από καρδιάς, επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του Πέτρου Φιλιππίδη για την πρώτη καταγγέλλουσα, που υποστηρίζει πως είχε δύο βιασμούς ολοκληρωμένους από τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς αποδεικνύεται πως δύο χρόνια μετά του έστελνε μηνύματα».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις του σκηνοθέτη Δημήτρη Αρβανίτη, φίλου του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε πως «ο Μπιμπιλάκος, όπως τον λέω εγώ, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν μίλησε δικονομικά στο δικαστήριο, όπως άλλοι μάρτυρες που τους λένε οι δικηγόροι από πίσω τι να πουν».

«Ο Φιλιππίδης ήταν αυτοκαταστροφικός τύπος. Ήταν κι επιθετικός. Δεν πρόσεξε, δεν χαλιναγώγησε τον εαυτό του. Η Ελπίδα είναι ένας άνθρωπος που δεν πρέπει να έχει προσωπικότητα, αν είχε τουλάχιστον θα είχε αμφιβολίες. Αυτή βγαίνει και μιλάει σαν να είναι σίγουρη. Είναι συνεργός, ήξερε τι γίνεται και προσπαθούσε να τα κουκουλώσει. Δεν είχε παθητική στάση, είχε ενεργητική», υποστήριξε ο Δημήτρης Αρβανίτης.

