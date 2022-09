Οικονομία

Σκρέκας: “Εξοικονομώ - Ανακαινίζω” για νέους και “Ανακαινίζω - Ενοικιάζω” για κενές κατοικίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα είναι η διαδικασία και ποιοι οι δικαιούχοι του προγράμματος.

Δύο προγράμματα, το "Εξοικονομώ - Ανακαινίζω" για νέους ηλικίας 18-29 ετών και το "Ανακαινίζω-Ενοικιάζω" για ανακαίνιση παλιών κενών κατοικιών ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,Κώστας Σκρέκας ,στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Στόχος, δήλωσε ο υπουργός, είναι να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και τα νέα ζευγάρια, να αποκτήσουν ένα σύγχρονο σπίτι που θα τους εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και χαμηλό κόστος θέρμανσης, κλιματισμού.

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Ανακαινίζω" έχει προϋπολογισμό 350 εκατ. Ευρώ. Αναμένεται να ενταχθούν 20.000 νέοι προκειμένου να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις αναβάθμισης της κατοικίας τους αλλά και δαπάνες αγοράς οικιακών συσκευών.

Διαρθρώνεται σε δύο πυλώνες:

Ο πυλώνας της εξοικονόμησης ενέργειας προβλέπει επιδοτήσεις 50-90 % με όριο τις 25.000 ευρώ ενώ για τις επενδύσεις ανακαίνισης το όριο δαπάνης είναι 10.000 ευρώ με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30 % για όλους (δηλαδή η επιδότηση φθάνει μέχρι 3.000 ευρώ). Το ποσό που απομένει μπορεί να χρηματοδοτηθεί για το "Εξοικονομώ" με άτοκο δάνειο και για την ανακαίνιση με χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι αντίστοιχα οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ (εξοικονόμηση) και 20.000 ευρώ (ανακαίνιση). Το σπίτι θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοικούμενο ή ο νέος να έχει την επικαρπία και να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ΄ή χαμηλότερη.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στη διάσταση της εξοικονόμησης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης - ψύξης, συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης, συσκευές Smart Home και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης που δεν σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνουν:

Ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χωρών κουζίνας. αντικατάσταση πόρτας εισόδου. αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα "Ανακαινίζω-Ενοικιάζω" επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες είναι κενές και δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διατεθούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ και το ποσοστό επιδότησης των υλικών και εργασιών ανακαίνισης φθάνει έως 40 %.

Αφορά κατοικίες μέχρι 100 τ.μ.στις οποίες ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας, οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000Euro και ακίνητη περιουσία έως 300.000Euro

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται με βαθμολογία που πριμοδοτεί όσους έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τη μέγιστη (40%).

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Συλληφθείς ήταν “εκτελεστής συμβολαίου” θανάτου στην Αγία Βαρβάρα

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες