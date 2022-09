Κόσμος

Πακιστάν – πλημμύρες: Σχεδόν 1500 οι νεκροί (εικόνες)

Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο της χώρας έχει πληγεί σημαντικά και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί.

Οι πρωτόγνωρες πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν και έχουν βυθίσει το ένα τρίτο της χώρας κάτω από το νερό έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 1.500 ανθρώπων, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, την ώρα που οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειες να προσφέρουν βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις ρεκόρ της εποχής των μουσώνων και το λιώσιμο των παγετώνων στο βόρειο Πακιστάν έχουν επηρεάσει 33 εκατομμύρια ανθρώπους, σε σύνολο πληθυσμού 220 εκατομμυρίων, παρασύροντας σπίτια, καλλιέργειες, ζώα εκτροφής και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Συνολικά 1.486 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους 530 παιδιά, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τον πρώτο της συνολικό απολογισμό μετά τις 9 Σεπτεμβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές έχουν δημιουργήσει φράγματα για να εμποδίσουν τα νερά από τις πλημμύρες να εισβάλουν σε βασικές υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αλλά και σε σπίτια. Παράλληλα οι κτηνοτρόφοι που έμειναν για να σώσουν τα ζώα τους αντιμετωπίζουν νέα απειλή καθώς αρχίζουν να τελειώνουν οι ζωοτροφές.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν και ο ΟΗΕ εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τις πρωτόγνωρες αυτές πλημμύρες, μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο Πακιστάν έπεσαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 391 χιλιοστά βροχής, κατά 190% περισσότερο νερό σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης τριακονταετίας. Στη χειρότερα πληγείσα επαρχία Σιντχ το ποσοστό έφτασε το 466%.

Σήμερα έφτασαν στη χώρα πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

