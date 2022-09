Κοινωνία

Δίκη Ψευτογιατρού: “καταπέλτης” ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του ψευτογιατρού για έξι ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Μία από τις υποιέσεις που έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο και έφτσε στην ελληνική Δικαιοσύνη, είναι εκείνη με τον ψευτογιατρό, τον 50χρονο εμφανιζόμενο ως "Δόκτορα Κόντο".

Ο άνδρας που κατηγορείται για δώδεκα ανθρωποκτονίες και δεκατέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονιών βαριά πασχόντων ασθενών που εμπιστεύθηκαν τις παράδοξες μεθόδους "θεραπείας" του, σήμερα άκουσε την αγόρευση του εισαγγελέα εις βάρος του.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου για έξι ανθρωποκτονίες με δόλο και σε αυτές περιλαμβάνονται οι ανθρωποκτονίες δύο ανήλικων παιδιών, του 16χρονου Θεοδόση και της 14χρονης Δέσποινας.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός, «ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τους ασθενείς και συγγενείς τους ως όργανα» επισήμανε ο εισαγγελέας. «Τους έδινε την ελπίδα και εκείνοι έσπευσαν να την αδράξουν. Τα θύματα τόνισαν ότι εκείνος ήταν ιδιαίτερα χειριστικός. Όπως μας είπε ο πατέρας του Θεοδόση το στήσιμο του ήταν τέτοιο που δεν έδινε το περιθώριο να αμφισβητήσεις τον ρόλο του. Τους έλεγε ακριβώς αυτά που ήθελαν να ακούσουν».

Και συνέχισε: «Αφού παραπλάνησε, συγγενείς και οικείους ως δήθεν έμπειρος ογκολόγος να μην ακολουθήσουν ή να διακόψουν την θεραπεία, ενώ οι ασθενείς αγνοούσαν την πραγματική του ιδιότητα, στη συνέχεια τους παραπληροφορούσε προκειμένου να παραμείνουν πιστοί στο δικό του θεραπευτικό σχήμα... ο Θεοδόσης είχε τη δυνατότητα να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, ενώ είχε στη διάθεση του κι εναλλακτικές θεραπείες. Η Δέσποινα θα μπορούσε να συνεχίσει θεραπεία της ή να κάνει άλλες».

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από συγκενεις θυμάτων, και έως τώρα, ο εισαγγελέας έχει αναφερθεί σε 21 περιπτώσεις απάτης από τις οποίες ο ψευτογιατρός απεκόμισε 687.104 ευρώ ενώ για 11 συγκατηγορούμενους του, μεταξύ των οποίων ιατροί, μέλη διοικητικών συμβουλίων κλινικών, μία μοναχή, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος βοτάνων, επισήμανε ότι δεν προκύπτει ο απαιτούμενος διπλός δόλος για την καταδίκη τους.

Ακόμη, τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας, Νικόλαος Πασχάλης: «Ο Νικόλαος Κοντοστάθης συστήνεται σχεδόν σε όλους ως γιατρός. Οι ειδικότητες δεν είναι όλες ίδιες (νευρογκολόγος, νευροχειρουργός κ.λπ.) αλλά σχετίζονται σχεδόν όλες με τον καρκίνο. Ο ισχυρισμός του ότι δεν συστηνόταν ως γιατρός δεν ισχύει. Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονική διεύθυνση με ψευδή στοιχεία ταυτότητας και ιδιότητας. Έφερε μαζί του ελβετική ιατρική ταυτότητα και ταυτότητα διεθνούς ερυθρού σταυρού. Ο Νικ. Κονταστάθης φρόντιζε να δείχνει ότι διαθέτει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, φορώντας ακριβό κουστούμι και έχοντας ακριβό αυτοκίνητο. Άφηνε να εννοηθεί ότι έχει γνωριμίες και στενές επαφές με έτερους γιατρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έδειχνε να επέχει επαφές με εξέχοντα άτομα. Κανόνιζε να δίνει ραντεβού σε διαγνωστικά κέντρα. Προέβαλε τον εαυτό του ως επιστήμονα διεθνούς βεληνεκούς με έδρα την Ελβετία. Με κάθε ευκαιρία ανέφερε πως είχε σώσει πολλούς ασθενείς, μεταξύ των οποίων ο Σουμάχερ, η Γιάννα Αγγελοπούλου, ο Πρόεδρος τη Κυπριακής Δημοκρατίας. Έλεγε ότι έχει θεραπεία για λίγους και ότι φαρμακοβιομηχανίες κυνηγάνε να τον σκοτώσουν».

Η αγόρευση του εισαγγελέα συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ