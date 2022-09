Κοινωνία

Χαϊδάρι: στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες με καλάσνικοφ

Ο ένας ακ των δύο ανδρών κατηγορείται ακόμη για μια δολοφονία και μία απόπειρα δολοφονίας.

(εικόνα αρχείου)

Έφυγαν από τη ΓΑΔΑ για τα δικαστήριο της Ευελπίδων το πρωί της Παρασκευής οι δυο συλληφθέντες που εντοπίστηκαν με καλάσνικοφ στην περιοχή του Χαϊδαρίου την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, για μία δολοφονία και μία απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο 39χρονος από την Αλβανία, τον οποίο συνέλαβαν το πρωί της Πέμτπης στο Χαϊδάρι σε τυχαίο έλεγχο άνδρες της Άμεσης Δράσης.

Όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν ομοεθνή του, ανακάλυψαν στο πορτ μπαγκαζ και κάτω από την ταπετσαρία δυο καλάσνικοφ, ενώ σε ειδική θήκη πίσω από το ραδιόφωνο του οχήματος, 2 γεμιστήρες με δεκάδες σφαίρες.

Από το ερευνητικό υλικό που είχαν τα στελέχη της Ασφάλειας προέκυψε ότι ο 39χρονος είναι ο δράστης δολοφονίας ενός άνδρα Ρομά, το μεσημέρι της 31ης Ιουλίου στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και της απόπειρας δολοφονίας ενός αλλοδαπού στον Άγιο Παύλο, στο Μεταξουργείο, στις 15 Ιουλίου.

