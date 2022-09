Πολιτική

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η Σακελλαροπούλου θα παραστεί στην κηδεία της

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Α.Μ. τον Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Κάρολο ΙΙΙ, στον οποίο εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Α.Μ. της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ.

Επίσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Βασιλιά για την ανάρρησή του στον θρόνο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της βασιλείας του.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου θα παραστεί στην κηδεία της Βασίλισσας στο Λονδίνο.

