“Human Rights 360°”: Εσφαλμένα θεωρήσαμε ότι οι 38 πρόσφυγες ήταν σε ελληνικό έδαφος

Η ανακοίνωση της ΜΚΟ και οι αντιδράσεις από την κυβέρνηση.

Για «εσφαλμένη πεποίθηση», ότι η νησίδα στον Έβρο, όπου εντοπίστηκαν οι 38 πρόσφυγες βρισκόταν επί ελληνικού εδάφους κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της ΜΚΟ Human Rights 360°, Επαμεινώνδας Φαρμάκης.

«Η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση τη δημιουργία συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει και συνεχίζει τονίζοντας ότι, σκοπός και μέλημα της Οργάνωσης είναι, «είναι αποκλειστικά και μόνον η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των θεσμοθετημένων διαδικασιών».

Ο Επ. Φαρμάκης διευκρινίζει ότι «από τα δημόσια διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία, και λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η περιοχή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εδαφικό καθεστώς, καθώς, ανάλογα με τη ροή του ποταμού, αναδύονται κατά διαστήματα τμήματα ξηράς κατά μήκος του, σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους».

Επίσης, ο ίδιος σημειώνει πως «η είσοδος δημοσιογράφου στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου έγινε με αποκλειστική πρωτοβουλία του, χωρίς προηγούμενη γνώση, ενημέρωση ή συμμετοχή της διοίκησης της οργάνωσής μας. Άλλωστε, ο ανωτέρω ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος ή συνεργάτης της οργάνωσής μας, όπως ανακριβώς δηλώθηκε στο διαβιβαστικό έγγραφο του αιτήματος εισόδου του».

Θεοδωρικάκος: Μήπως ήρθε η ώρα να ζητήσουν συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ κι ο κύριος Τσίπρας;

Μέσω ανάρτησης αντέδρασε στην ανακοίνωση της ΜΚΟ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέροντας: «Η μη κυβερνητική οργάνωση « HumanRights360 », ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι η νησίδα στον Έβρο δεν ήταν ελληνικό έδαφος. Ο Σύριζα και ο κύριος Τσίπρας, μήπως ήρθε η ώρα να το παραδεχτούν και εκείνοι και να ζητήσουν επιτέλους συγνώμη από τους Ακρίτες, την Ελληνική Αστυνομία και το Στρατό που φυλάττουν τα σύνορα μας ;».

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Θα τοποθετηθεί ο συνήθως λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ;

«Καθώς νέα στοιχεία ξεκάθαρα αμφισβητούν το ψέμα περί νεκρού παιδιού στον Έβρο, έρχεται πλέον με ειλικρίνεια η ΜΚΟ HumanRights360, που είχε καταθέσει την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να επιβεβαιώσει την άποψη της Κυβέρνησης ότι όσα αφορούσαν στην υπόθεση των 38 μεταναστών συνέβησαν εκτός Ελληνικής Επικράτειας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία συνεχίζει:

«Εκθέτει δε ανεπανόρθωτα όσους εκμεταλλευτήκαν το περιστατικό και πιο συγκριμένα τη συγκυρία, προς ίδιον όφελος διασπείροντας ανακρίβειες στον διεθνή και εγχώριο Τύπο. Υπενθυμίζεται ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυσφημίζοντας τη χώρα.

Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η σταθερή θέση της Κυβέρνησης ότι τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών και ορισμένοι καλοθελητές με fake news προσπαθούν να παρακάμψουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και ταυτόχρονα σώζει χιλιάδες ανθρώπους εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

Αναμένουμε -εδώ και πολλές μέρες- τον συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί.

Ιδού ο Έβρος…».

