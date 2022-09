Κοινωνία

Μετρό: Κλεστοί τρεις σταθμοί την Κυριακή

Γιατί θα κλείσουν οι σταθμοί και πως θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την ερχόμενη Κυριακή 18/09/2022, οι σταθμοί του Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» θα παραμείνουν κλειστοί και η Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ, λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται στο τμήμα Αγ. Μαρίνα – Νίκαια από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα – Νίκαια», στη δημιουργία της οποίας προχωρά ο ΟΑΣΑ.

