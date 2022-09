Οικονομία

Άνοιξε η πλατφόρμα κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη σε αυτό.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την ψηφιακή πλατφόρμα (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/programma-suneisphoras-demosiou-se-eualotous-opheiletes-endiameso-programma) του νέου προγράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (ν.4916/22) με σκοπό τη στήριξη της κύριας κατοικίας τους, μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (ν.4738/20).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Κρατικής στήριξης απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και περιλαμβάνει:

Κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών.

Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή της Κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας – εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια – που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, ΦΕΚ 4500/Β/29-9-2021).

Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση της «Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη», η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-pheilete).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα:

Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης έχει λάβει χώρα σε προγενέστερο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τις 15.9.2022.

Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αυτή.

Η υποβολή όλων αιτήσεων ολοκληρώνεται με το πέρας των 15 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο γεγονός συμβεί πρώτο.

Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα του ν.4738/20 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/programma-suneisphoras-demosiou-se-eualotous-opheiletes-endiameso-programma.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ), κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

