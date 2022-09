Πολιτική

Βουλή - Υποκλοπές: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Κοντολέοντα

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής θα συνεχιστούν με την κατάθεση του νυν διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του τέως διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση «παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση του τέως διοικητή της ΕΥΠ, που είχε ξεκινήσει χθες το απόγευμα, διεκόπη το βράδυ και συνεχίσθηκε σήμερα στις δέκα το πρωί για να ολοκληρωθεί λίγο μετά τις τέσσερις και μισή μετά το μεσημέρι.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν με την κατάθεση του νυν διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης Κοντολέοντα, δήλωσε: «Άνθρακες ο θησαυρός σε όσους επένδυσαν στην κατάθεση του κ. Κοντολέοντα. Θησαυρός, όμως, τα όσα ακούστηκαν χθες από τον κ. Ρουμπάτη για την υπόθεση Πιτσιόρλα».

