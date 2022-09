Πολιτική

Βαρουφάκης – ΔΕΘ: Θα καταψηφίσουμε κάθε συγκυβέρνηση χωρίς συνεκτικό πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 για τους εκλογικούς στόχους της παράταξης, τα μνημόνια, τις υποκλοπές, τα επιδόματα και τα ελληνοτουρκικά.

«Το προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα συντάσσεται πριν τις εκλογές και τίθεται υπ' όψη του λαού πριν τις εκλογές, το προοδευτικό μέτωπο δεν χτίζεται μετά την κάλπη, χτίζεται πριν από τις εκλογές» υπογράμμισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάννης Βαρουφάκης, σε συνέντευξη τύπου, στη ΔΕΘ.

«Απαντήθηκε στο συνέδριο μας, όποιες και όποιοι θέλουμε να ανατρέψουμε τη Δεξιά, καλούμαστε να απαντήσουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα της «Μητσοτάκης ΑΕ» με συνεκτικό, σοβαρό προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, η εκπόνηση του οποίου δημιουργεί, εκ των πραγμάτων, προϋποθέσεις για την συγκρότηση προοδευτικού μετώπου» τόνισε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε:

«Μόνο έτσι θα τιμήσουμε την απλή αναλογική και θα σηκώσουμε το γάντι που ρίχνει ο κ. Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει για το ΜέΡΑ25 προοδευτική κυβέρνηση χωρίς προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, η εκπόνηση του οποίου μόνο προεκλογικά μπορεί να γίνει. Συνεπώς, το ΜέΡΑ25 θα καταψηφίσει κάθε συγκυβέρνηση χωρίς συνεκτικό προεκλογικό πρόγραμμα. Θα τους καταψηφίσουμε με τη συνείδηση ήσυχη, καθώς το ΜέΡΑ25 δεν ασπάζεται το δόγμα της κυβερνησιμότητας. Λέμε ευθαρσώς: Καλύτερα να μην σχηματιστεί κυβέρνηση, παρά να σχηματιστεί μία κυβέρνηση που, έτσι-χωρίς-πρόγραμμα, θα κυβερνά ως λάιτ έκδοση της «Μητσοτάκης ΑΕ».

Ο κ. Βαρουφάκης επεσήμανε ότι δεν θέλει να ακούσει ξανά για «προοδευτικό μέτωπο», ή για «προοδευτική κυβέρνηση», από εκείνους που «αρνούνται να απαντήσουν» πριν τις εκλογές, τι σημαίνει αυτό προγραμματικά, σε μια σειρά από θέματα, όπως π.χ., εάν «θα καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας;», εάν θα εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, εάν θα γίνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, εάν θα τερματιστούν οι «εξορύξεις και τα χρυσορυχεία», εάν θα μειωθεί ο ΦΠΑ στο 15% και ο φόρος μικρών επιχειρήσεων στο 10% και εάν θα ανέβει ο φόρος των μεγάλων στο 30%. Επίσης, εάν δε δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως, εάν θα καταργηθεί η «ψευτο-αγορά κόκκινων δανείων, ο «Ηρακλής»;», εάν «θα αποσυνδεθούν τα ταμεία και οι συντάξεις από τον χρηματιστηριακό τζόγο;», εάν «θα απαγορέψουμε τις παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτών χωρίς την έγκριση της ΑΔΑΕ;» και, τέλος, εάν θα εφαρμοστεί «το σύστημα ΔΗΜΗΤΡΑ για δωρεάν ψηφιακές δημοσιονομικές συναλλαγές, χωρίς εξευτελιστικά voucher».

«Χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πριν τις εκλογές, δε θα υπάρξει ποτέ προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα κόντρα στο πρόγραμμα λεηλασίας της «Μητσοτάκης ΑΕ» είπε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε: «Έχω μάλιστα δεσμευτεί από το συνέδριο, ότι ακόμη κι εάν δε συμφωνήσω με τις προτάσεις άλλων κομμάτων σε μια τέτοια συζήτηση, θα τα καταθέσω στην κρίση του ΜέΡΑ 25, σε ψηφοφορία».

Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στη σημερινή κατάσταση της χώρας , τονίζοντας ότι «μετά από δεκατρία χρόνια βάρβαρης λιτότητας και φτωχοποίησης», ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος «μία τριπλή απειλή», ένα «νέο ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ τρείς φορές μεγαλύτερο από εκείνο της δεκαετίας του 1970», μια νέα λιτότητα που «θα βαθύνει την χρεοδουλοπαροικία» και ένα «νέο παρακράτος της Δεξιάς, που τρία χρόνια τώρα στήνει επιμελώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Υποστήριξε, ότι καθώς η κυβέρνηση δανείζεται πάνω από δύο δις το μήνα για να δίνει επιδόματα επειδή «αρνείται να βάλει το χέρι ,στην τσέπη των ολιγαρχών», το μόνο που απομένει να κάνουν οι «συγκυβερνήτες», μετά τις εκλογές, «μετά το σχηματισμό της επόμενης συγκυβέρνησης» είναι : «νέοι φόροι, νέες περικοπές, νέα στυγνή λιτότητα για τους πολλούς».

«Μα, θα ρωτήσετε, δεν βγήκαμε από τα Μνημόνια και την Εποπτεία; Ο βασικός λόγος που υπάρχει το ΜέΡΑ25 είναι ότι, όχι, δεν βγήκαμε, ούτε το καλοκαίρι του 2018 όπως ισχυριζόταν ο κ. Τσίπρας ούτε φέτος όπως βαυκαλίζεται ο κ. Μητσοτάκης. Κανένας τους δεν μας έβγαλε από κανένα μνημόνιο. Το ένα μνημόνιο φέρνει το επόμενο. Απλά από το 2018 δεν τα λένε μνημόνια, τα λένε αλλιώς ….Η εποπτεία θα συνεχιστεί για 37 ακόμη χρόνια, σε πρώτη φάση, μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% των δανεικών» είπε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε:

«Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι η κυβέρνηση ανέδειξε τα επιδοματικά voucher σε μοχλό κοινωνικής πολιτικής, χωρίς καν να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για IOUs, ναι, τα εργαλεία για τα οποία με δαιμονοποίησαν το 2015. Μόνο που τα δικά τους IOUs , τα εκδίδουν σωρηδόν, ώστε να μην αγγιχτεί ούτε ένα ευρώ από τις προσόδους των ολιγαρχών και να βαθύνει η εξάρτηση από την ΕΚΤ , αντίθετα από τα IOUs που σχεδίαζα ως μοχλό απεξάρτησης από την ΕΚΤ κι ως ένα όπλο για να μην καταργηθεί το ΕΚΑΣ, να μην κοπούν οι συντάξεις, να μην θυσιαστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ».

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ «εξαπέλυσε ψέματα κατά ριπάς» για την κατάσταση της οικονομίας , όταν η χώρα δανείζεται το 6% του ΑΕΠ για να πληρώνει τις εισαγωγές, όταν οι μισθοί έγιναν «χαρτζιλίκι» και οι υπερωρίες «προαιρετικές» κι όταν οι επενδύσεις είναι «στα επίπεδα του 2011» και διερωτήθηκε:

«Αν κ. Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία από την Ευρωπαϊκή Εποπτεία, γιατί δεν ρίχνετε τον ΦΠΑ, αν όχι στο 15% που λέει το ΜέΡΑ25, τουλάχιστον στο επίπεδο της Γερμανίας, ή τον φόρο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο 10%; Μήπως γιατί λέει όχι, «nein», η τρόικα;» .

Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι η «ομολογία» του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα «ότι τα επιδόματα χρηματοδοτούνται εν μέρει από την ακρίβεια, δηλαδή, την λεηλασία των φτωχών» προσομοιάζει με το «θρυλικό υπερπλεόνασμα», που παρήχθη «επί Τσίπρα-Τσακαλώτου», όταν «έκοβαν το μόνιμο ΕΚΑΣ και τις συντάξεις των συνταξιούχων και εξευμένιζαν τους συνταξιούχους μ' ένα φιλοδώρημα πριν τα Χριστούγεννα, ή τις εκλογές». «Επί Μητσοτάκη-Σταϊκούρα, έχουμε το υπερπλεόνασμα 2.0.» είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 έφερε, επίσης, δύο παραδείγματα για τον τρόπο που επιδόματα, «ψευτοπλαφόν» και ευρωπαϊκά δάνεια «χρεώνουν» το λαό και φέρνουν κέρδη στους «ολιγάρχες», το πρώτο από τις επιδοτήσεις ρεύματος που «επιστρέφουν» στους παρόχους μέσω του μηχανισμού ρύθμισης της τιμής και το δεύτερο, με τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, όπως είπε, πήραν 50,8 δις δάνεια από την ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο -1% για να δανείσουν τους μικρομεσαίους, αλλά τα έβαλαν σε λογαριασμό της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, με επιτόκιο +0,5% και «γύρω στα 2,5 δις τα έβαλαν στην τσέπη».

«Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα της καθαρής απάτης στην οποία επιδίδονται σήμερα τρόικα, Έλληνες ολιγάρχες, και «Μητσοτάκης ΑΕ», με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να μη λένε τίποτε. Μόνο από το ΜέΡΑ θα τα ακούσετε αυτά» πρόσθεσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 και πρόσθεσε:

«Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχονται στήριξη των πολλών την ώρα που δίνουν διαπιστευτήρια και εγγυήσεις στους ολιγάρχες. Το ΚΚΕ μιλά για ριζική αλλαγή καθεστώτος. Κι εμείς. Η διαφορά είναι, ότι εμείς λέμε τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Πριν τις εκλογές».

Για την ΕΥΠ είπε ότι παρότι υπάρχει το απόρρητο η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να ξέρει το λόγο παρακολουθήσεων , ή «να μπορεί να μάθει».

Για την ένταση στα ελληνοτουρκικά ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε : «Δε θα λυθεί το πρόβλημα μέσα από εξοπλισμούς, γιατί η Τουρκία πάντοτε θα ξοδεύει πιο πολλά, αυτή η κούρσα απλά θα πτωχεύσει και την Ελλάδα και την Τουρκία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποσύρεται από το τένις

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Βουλή - Υποκλοπές: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Κοντολέοντα