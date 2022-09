Life

“Παγιδευμένοι”: Οι χαρακτήρες και τα πρόσωπα της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τα πρόσωπα και οι χαρακτήρες της νέας τηλεοπτικής δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται με δυνατή πλοκή στις οθόνες μας.

Πρεμιέρα κάνει την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι", η οποία θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 20:00.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται.

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Γιατί κανείς δεν είναι αθώος…

Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

Γιατί η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα και κρύβει μέσα της πολλή οδύνη…

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (Εισαγγελέας) – ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Δημήτρης είναι ένας καταξιωμένος Εισαγγελέας. Η δικαιοσύνη, το καθήκον και η ηθική είναι γι’ αυτόν πάνω από όλα. Γοητευτικός και έξυπνος, είναι υπόδειγμα γιου, άνδρα, ανθρώπου, επαγγελματία. Έχει πάρει από τον πατέρα του την έντονη αίσθηση του καθήκοντος και της αψεγάδιαστης ηθικής. Ψυχρός και αντικειμενικός όταν πρόκειται για τη δουλειά του, βαθιά συναισθηματικός και τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπάει.

Ακολουθεί τον Νόμο κατά γράμμα και όλοι τον αντιμετωπίζουν με τον απόλυτο σεβασμό.

Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη ταυτίζονται.

Τις αρχές του δεν τις προδίδει για κανέναν. Ούτε για την ίδια του την οικογένεια, την οποία λατρεύει. Έχει ιδιαίτερα τρυφερή σχέση με την οκτάχρονη αδελφή του, ενώ με τον εικοσάχρονο αδελφό του, όσο κι αν έχει προσπαθήσει, δεν κατάφερε ποτέ να έρθει όσο κοντά θα ήθελε. Αν και είναι άνθρωπος που δεν παρεκκλίνει από τα στερεότυπά του, γοητεύεται από τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν. Όταν ο αδερφός του κρίνεται ύποπτος για φόνο και ο ίδιος αναγκάζεται να συνεργαστεί με τη δικηγόρο Άννα Ροδίτη, πολλά από τα στιβαρά «πιστεύω» του θα ανατραπούν και οι αρχές του θα κλονιστούν, βάζοντάς τον σε διλήμματα που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει…

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (πατέρας Δημήτρη - Διοικητής Τμήματος Ανθρωποκτονιών) – ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Σπύρος είναι ο πατέρας του Δημήτρη. Διοικητής της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών Πειραιά. Διακρίνεται για την ειλικρίνειά του, τη βαθιά αίσθηση του καθήκοντος, αλλά και τις αυστηρές αρχές του. Κλειστός χαρακτήρας, δίκαιος, ρεαλιστής, ταγμένος στο καθήκον και το επάγγελμά του. Τηρεί τους κανόνες μέχρι τέλους και χαίρει του σεβασμού όλων. Αυτό προσπάθησε να διδάξει και στα παιδιά του. Μόνο ο Δημήτρης, όμως, στάθηκε αντάξιος των προσδοκιών του. Δεν μπόρεσε ποτέ να χτίσει μια σχέση αγάπης με τον μικρότερο γιο του, Θοδωρή, ο οποίος – ειδικά από τότε που πέθανε η μητέρα του - βρίσκεται συνεχώς σε μπελάδες. Όταν ο Θοδωρής τον έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ, θα έρθει η μεγαλύτερη κρίση στη σχέση τους, που ίσως είναι και η λύτρωσή τους…

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (αδελφός Δημήτρη) – ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Ο Θοδωρής είναι ο μικρότερος αδελφός του Δημήτρη. Ευαίσθητος, πληγωμένος, αντιδραστικός. Επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Δημήτρη που είναι ο «τέλειος» γιος, προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του πατέρα του με αρνητική, παραβατική συμπεριφορά. Είναι το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, γι' αυτό είχε πάντα μια προβληματική σχέση με τον πατέρα του, Σπύρο. Η «τελειότητα» του Δημήτρη αποτελούσε πάντα πίεση γι’ αυτόν, ενώ νιώθει συνέχεια προδομένος και παραγκωνισμένος από τον πατέρα του. Από τότε που πέθανε η μητέρα του, κλείστηκε ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, φορτωμένος με ενοχές. Η μικρότερη αδερφή του, Δάφνη, είναι η μόνη με την οποία τα πάει καλά. Τώρα, οι σχέσεις με την οικογένειά του θα δοκιμαστούν περισσότερο από ποτέ και κανείς δεν θα μείνει ίδιος με πριν…

ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ (μικρή αδελφή Δημήτρη) – ΕΒΕΛΙΝΑ ΓΟΥΡΝΑ

Η Δάφνη είναι η οκτάχρονη αδελφή του Δημήτρη. Είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας και η αδυναμία όλων. Επειδή μεγάλωσε χωρίς μητέρα, ο πατέρας και τα αδέλφια της κάνουν τα πάντα, ώστε να μην αισθανθεί την απουσία της. Αγαπά πολύ την οικογένειά της...

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (πατέρας Σπύρου – πρώην κατάδικος) – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Ο Γεράσιμος είναι ο πατέρας του Σπύρου, χρόνια απομακρυσμένος και χωρίς καμία επαφή με την οικογένειά του. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά, αλλά όταν ήταν ακόμη μικρός ήρθε στον Πειραιά και έμπλεξε με τη νύχτα και τη μαφία. Παντρεύτηκε και έκανε παιδιά, ενώ ήταν φυγάς και είχε βρει καταφύγιο στη γενέτειρά του. Αφού πέρασε πολλά χρόνια μεταξύ Πειραιά και Κεφαλλονιάς, συνελήφθη από τον αδελφό του που ήταν αστυνομικός, αλλά αθωώθηκε. Μετά από αυτό, ο Σπύρος δεν άφησε ξανά τον πατέρα του να έχει επαφή με την οικογένειά του. Ο Γεράσιμος, όμως, πάντα τους παρακολουθούσε από μακριά. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη φυλακή, αλλά εξακολουθεί να γνωρίζει και να ελέγχει όλα όσα συμβαίνουν στον υπόκοσμο της περιοχής. Μήπως ήρθε η ώρα να επέμβει και να βοηθήσει την οικογένειά του με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει καλύτερα;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Αστυνόμος και καλύτερος φίλος του Δημήτρη) – ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ

Ο Ανδρέας είναι Αστυνόμος Α’ στη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών Πειραιά, υφιστάμενος του Σπύρου Μαρκέτου και κολλητός φίλος του Δημήτρη. Έξυπνος, καλός, τρυφερός, συναισθηματικός και με έντονη αίσθηση του χιούμορ. Ο Ανδρέας, εκτός από φίλος, είναι ο καλύτερος και πολυτιμότερος συνεργάτης του Δημήτρη. Πέρα από την επαγγελματική συνεργασία που έχουν, βλέπει τον Δημήτρη σαν αδελφό και τον Σπύρο σαν πατέρα. Δεν έχει μόνιμη ερωτική σχέση, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί αυτή είναι η φύση του επαγγέλματός του, στο οποίο είναι δοσμένος ολόψυχα. Μία νέα υπόθεση, όμως, θα φέρει αποκαλύψεις που θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα…

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΝΑ ΡΟΔΙΤΗ (Δικηγόρος) – ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ

Η Άννα είναι μια νεαρή, μάχιμη δικηγόρος. Έξυπνη, σπιρτόζα, πεισματάρα και δυναμική, μετέρχεται όλων των μέσων για να φτάσει στην αλήθεια, ακόμη και με παράτυπους τρόπους.

Όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, ο πατέρας της καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει, γεγονός που καθόρισε τον χαρακτήρα της.

Για την Άννα, άλλο είναι ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Σε αντίθεση με τον Δημήτρη, η Άννα δεν στέκεται στους τύπους. Για εκείνη, κάθε τρόπος είναι θεμιτός προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια. Από μικρή που έλειπε ο πατέρας της σε ταξίδια, αλλά ιδίως μετά τη φυλάκισή του, έγινε αρχηγός και προστάτης της οικογένειάς της. Λατρεύει τη μικρή αδελφή της, Μυρτώ, ενώ η σχέση της με τη μεγαλύτερη αδελφή της δοκιμάζεται συνεχώς. Δεν θέλει ποτέ να δείχνει αδύναμη κι έχει έναν δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει τον πόνο. Η συνάντησή της με τον Δημήτρη θα είναι καθοριστική και θα τη φέρει αντιμέτωπη με όλα όσα προασπίζεται. Όταν θα βρεθεί μπροστά σε ένα τεράστιο ηθικό και συναισθηματικό δίλημμα, θα συγκρουστεί με όλους όσους αγαπά…

ΚΟΣΜΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ (πατέρας Άννας) – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κοσμάς είναι ο πατέρας της Άννας. Περήφανος, συντηρητικός, με αυστηρές ηθικές αρχές και οικογενειακές αξίες. Ήταν καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού, αλλά κατηγορήθηκε άδικα για λαθρεμπόριο και φυλακίστηκε 6 χρόνια. Απ’ όταν αποφυλακίστηκε – ένα χρόνο πριν - δεν ξαναβρήκε δουλειά ως καπετάνιος κι έτσι έγινε ψαράς για να κερδίζει τα προς το ζην. Αυτό είναι κάτι που του έχει στοιχίσει πολύ και, παρόλο που δεν θέλει να το δείχνει, η απογοήτευσή, η πληγωμένη περηφάνια και ο θυμός του τον έχουν καταβάλει. Η Άννα είναι η αδυναμία του, η μόνη που επέμεινε για την αθωότητά του και αγωνίστηκε για να την αποδείξει. Την εκτιμάει και τη θαυμάζει. Δεν της χαρίζεται, όμως, όπως και σε καμία από τις κόρες του. Τώρα, ήρθε η ώρα που θα αναγκαστεί να πληρώσει τα λάθη του με τον χειρότερο τρόπο…

ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔΙΤΗ (μητέρα Άννας) – ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Η Ειρήνη είναι η μητέρα της Άννας. Είναι νοικοκυρά. Αν και φαίνεται παθητικός χαρακτήρας, στην πραγματικότητα είναι μια γυναίκα χειριστική και σκληρή. Έχει περάσει μια δύσκολη ζωή, γεμάτη απώλειες και έπρεπε να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει μόνη της, καθώς ο άνδρας της, ο Κοσμάς – ως ναυτικός - ήταν πάντα απών. Η άδικη φυλάκιση του άνδρα της ήταν η χαριστική βολή, που άφησε την οικογένεια με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει τρεις κόρες, αλλά – ενώ η Άννα είναι εκείνη που τη στηρίζει - η σχέση της με την πρωτότοκη κόρη της, τη Χρύσα, ήταν πάντα πιο στενή. Η ζωή θα της δείξει τα λάθη της. Θα καταφέρει να τα διορθώσει;

ΜΥΡΤΩ ΡΟΔΙΤΗ (μικρή αδελφή Άννας) – ΑΘΗΝΑ ΡΟΔΙΤΟΥ

Η Μυρτώ είναι η μικρότερη αδελφή της Άννας, η οποία είναι φοιτήτρια. Ναζιάρα, γλυκιά, αξιαγάπητη, με όμορφο, αθώο χαμόγελο. Της αρέσουν τα ακριβά ρούχα, και η «μεγάλη ζωή». Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα της, γιατί αυτός ήταν στη φυλακή από όταν εκείνη ήταν μικρή. Αυτό την οδήγησε στο να πάρει σκοτεινά μονοπάτια. Είναι ένα πληγωμένο κορίτσι με ακόρεστη όρεξη για ζωή και λατρεύει την Άννα. Όμως, έχει έρθει η ώρα που όλα τα μυστικά της θα έρθουν στο φως…

ΧΡΥΣΑ ΡΟΔΙΤΗ (μεγαλύτερη αδερφή Άννας) – ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΑΖΗ

Η Χρύσα είναι η μεγαλύτερη αδελφή της Άννας. Άβουλη, καταθλιπτική, νιώθει συνέχεια αδικημένη και κατώτερη από την Άννα. Μεγαλώνοντας με τις υψηλές απαιτήσεις μιας χειριστικής μητέρας, η Χρύσα θεωρεί από μικρή ότι προϋπόθεση για να την αγαπούν είναι να κάνει ό,τι λέει η μητέρα της και να τη φροντίζει. Είναι ανταγωνιστική απέναντι στην Άννα. Υπόγεια, ίσως τη ζηλεύει για την ομορφιά, την επιτυχία, αλλά και τον δυναμισμό της. Εκείνη δεν κατάφερε να σπουδάσει. Παντρεμένη από πολύ μικρή με τον Νίκο, έχουν μία κόρη, τη Λίνα. Είχαν και ένα γιο, τον οποίο έχασαν όταν ήταν τεσσάρων ετών, γεγονός το οποίο η Χρύσα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει. Τώρα, θα αναγκαστεί να δει τα πράγματα διαφορετικά και να πάρει τη ζωή της στα χέρια της…

ΝΙΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (άνδρας Χρύσας) – ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ

Ο Νίκος είναι ο άνδρας της Χρύσας. Τραπεζικός υπάλληλος, γοητευτικός, εγωιστής, αλλά και αδύναμος χαρακτήρας, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε έναν γάμο που πια έχει τελειώσει. Καλός πατέρας, τυπικός σύζυγος, έχει όνειρα για μια διαφορετική, πιο ανάλαφρη ζωή. Τα λάθη του θα τον φέρουν αντιμέτωπο με την πιο σκληρή αλήθεια…

ΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ (κόρη Χρύσας και Νίκου) – ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΛΕΚΑ

Η Λίνα είναι κόρη της Χρύσας και του Νίκου. Είναι άριστη μαθήτρια, πρωταθλήτρια στην κολύμβηση και έχει, ήδη, κερδίσει πανελλήνια μετάλλια. Ζει τη ζωή στα άκρα και κάνει τα πάντα για να είναι πρώτη σε όλα. Η βαθιά θλίψη για την απώλεια του αδελφού της καθορίζει την συχνά ακραία συμπεριφορά της. Και αυτό είναι κάτι που θα πληρώσει…

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Εισαγγελέας) – ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ

Ο Σταύρος είναι Εισαγγελέας στην Εισαγγελία Πειραιά μαζί με τον Δημήτρη. Ψυχρός, τυπικός, φιλόδοξος και κλειστός χαρακτήρας. Αγαπάει την εξουσία που του δίνει η θέση του και την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Του αρέσει η πολυτέλεια, φροντίζει τον εαυτό του και είναι πάντα κομψά ντυμένος. Με τον Δημήτρη είναι φίλοι και συνεργάτες χρόνια, αλλά η σχέση τους – κυρίως από την πλευρά του Σταύρου - είναι έντονα ανταγωνιστική. Είναι θυμωμένος, γιατί ο Δημήτρης διέλυσε τον αρραβώνα του με την πολυαγαπημένη αδελφή του, την οποία προστατεύει από τότε που έχασαν τους γονείς τους. Ο Σταύρος είναι ένας εξαίρετος και τίμιος εισαγγελέας που δεν αντέχει να χάνει. Τώρα, όμως, φαίνεται ότι έχει πολλά να χάσει και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του…

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΗ (Πρόεδρος Δικαστηρίου) – ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΑΔΟΥ

Η Κατερίνα είναι η πρώην αρραβωνιαστικιά του Δημήτρη και αδελφή του Σταύρου Μαυρίδη. Είναι δικαστής που υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη. Οργανωτική, καθώς πρέπει, χαμηλών τόνων. Αν και δείχνει δυναμική, στην πραγματικότητα χρειάζεται προστασία. Από τότε που σκοτώθηκαν οι γονείς τους και έμειναν μόνα τα αδέλφια, η Κατερίνα βρίσκει προστασία στον Σταύρο, τον οποίο θαυμάζει. Αγαπάει βαθιά τον Δημήτρη και δεν μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι η σχέση τους έχει τελειώσει. Θα κάνει απελπισμένες κινήσεις και θα βρεθεί μπλεγμένη σε έναν λαβύρινθο από τον οποίο δεν θα μπορέσει να ξεφύγει…

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗ

ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (Μεγαλοδικηγόρος) – ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ

Ο Αλέκος είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης μιας τεράστιας δικηγορικής εταιρείας. Φιλόδοξος, άπληστος, εκδικητικός, βαθιά ανήθικος. Το χρήμα, η αναγνώριση και η επιτυχία είναι γι’ αυτόν το παν. Πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να πετύχει αυτό που θέλει και ότι όλα μπορούν να λυθούν αρκεί να πληρώσεις καλά. Δεν έχει ηθικούς ή συναισθηματικούς φραγμούς και δεν κάνει τίποτα αν δεν έχει να επωφεληθεί από αυτό. Είναι παντρεμένος με την Υβόννη και έχουν έναν γιο, τον Άγγελο, ο οποίος είναι επίσης δικηγόρος και με τον οποίο έχει μια έντονα συγκρουσιακή και ανταγωνιστική σχέση.

ΥΒΟΝΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΤΖΗ (γυναίκα Στάθη, μητέρα Άγγελου) – ΤΑΜΙΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ

Η Υβόννη είναι η σύζυγος του Αλέκου και μητέρα του Άγγελου. Κομψή, ψυχρή, μια γυναίκα καταπιεσμένη, χωρίς χαρά και χωρίς όνειρα. Ήπιος χαρακτήρας, ανεκτική, παθητική, όλη της η ζωή καθορίζεται από τις επιθυμίες και τις αποφάσεις του άνδρα της. Αγαπάει υπερβολικά τον γιο της και από τότε που γεννήθηκε αφιερώθηκε σε εκείνον. Έχει κουραστεί να κάνει τον «διαιτητή» στην ατελείωτη σύγκρουση μεταξύ του συζύγου και του γιου της. Ο πόνος που θα νιώσει, θα την κάνει να δει το πραγματικό πρόσωπο του άνδρα της και να σπάσει μια για πάντα τα δεσμά της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες…

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (φίλος και συνεργάτης Άννας - δικηγόρος) – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ο Άγγελος είναι ο καλύτερος φίλος της Άννας, δικηγόρος, συνεργάτης της και πρώην συμφοιτητής της. Γιος του μεγαλοδικηγόρου Αλέκου Χατζή, με τον οποίο βρίσκονται συνέχεια σε κόντρα, γιατί - παρά την επιθυμία του πατέρα του να δουλέψει μαζί του - εκείνος επέλεξε να δουλέψει με την Άννα. Αυτός και η Άννα έχουν έναν ισχυρό φιλικό δεσμό, καταλαβαίνουν και στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλο. Και οι δύο διαφωνούν με τις τακτικές του Αλέκου Χατζή και πολλές φορές βρίσκονται απέναντί του στο δικαστήριο, ως αντίδικοι.

ΚΛΕΙΩ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (Δικηγόρος, αδελφή Υβόννης) – ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ

Η Κλειώ είναι η μικρότερη αδελφή της Υβόννης. Δυναμική, έξυπνη, έχει το δικό της δικηγορικό γραφείο στα Γιάννενα. Έχει μια προσωπικότητα που τραβάει την προσοχή με την πρώτη ματιά, εκ διαμέτρου αντίθετη ως χαρακτήρας με την αδερφή της, με την οποία τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν έχει καμία επαφή. Ξεκίνησε ως μια ακτιβίστρια δικηγόρος, υπέρ των αδικημένων γυναικών, αλλά η ζωή την ανάγκασε να αλλάξει στρατόπεδο. Δεν διστάζει να λερώσει τα χέρια της όταν πρόκειται να κερδίσει μία υπόθεση. Η αναγκαστική επιστροφή της θα είναι καταλύτης, όχι μόνο για τη δική της ζωή, αλλά και όλων των άλλων…

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

