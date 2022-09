Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι εκεί για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων

Ο Υπουργός προστασίας του πολίτη μίλησε στον ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο με τους παράτυπους μετανάστες αλλά και στην πανεπιστημιακή αστυνομία και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

Ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη υπογράμμισε την αυξημένη ετοιμότητα και εγρήγορση της χώρας στον πλέον προκλητικό τρόπο με τον οποίο η Τουρκία επιχειρεί την εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων των παράτυπων, παράνομων μεταναστών τους όποιους ουσιαστικά σπρώχνει από τον Έβρο να περάσουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση και υπογραμμίζει πως "η κατάσταση στον Έβρο έχει πάρει μεγάλη ένταση ξανά" τονίζοντας πως "2 χιλιάδες άτομα κάθε βράδυ προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, όμως υπάρχει ισχυρή αποτρεπτική παρουσία".

Όπως ανέφερε "τα σύνορα θα ενισχυθούν με επιπλέον 250 νέους συνοριοφύλακες, ενώ το "ο φράχτης θα εκτείνεται σε όλο το μήκος του ποταμού".

Σχετκά με την ανακοίνωση της ΜΚΟ “Human Rights 360°” και την «εσφαλμένη πεποίθηση», ότι η νησίδα στον Έβρο, όπου εντοπίστηκαν οι 38 πρόσφυγες βρισκόταν επί ελληνικού εδάφους ο Υπουργός επισημαίνει πως "ο κ. Τσίπρας οφείλει μία μεγάλη συγγνώμη - όχι στην κυβέρνηση αλλά στους ακρίτες μας και τους αστυνομικούς και όλη την προσπάθεια που κάνουν καθημερινά".

Όσον αφορά την αστυνομική παρουσία στα πανεπιστήμια και την συνάντηση με τους νέους των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) που είχε την Πέμπτη (15/9) ο ίδιος ανέφερε πως "οι Ο.Π.Π.Ι είναι εκεί για την αντιμετώπιση φαινομένων εμπορίου ναρκωτικών, βίαιων περιστατικών και γενικά παρόανομων φαινομένων" ενώ τόνισε πως "καμία σχέση δεν θα έχουν με τις φοιτητικές διαδικασίες και τις κοινωνικές σχέσεις των φοιτητών¨, υπογραμμίζοντας πως" η παρουσία τους κρίνεται απαράιτητη μόνο σε 4 πανεπιστήμια της χώρας".

Σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την παρουσία και ΜΑΤ μαζί με την πανεπιστημιακή αστυνομία ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως "ο ρόλος των Ο.Π.Π.Ι είναι προληπτικός και όχι κατασταλτικός και καθώς δεν φέρουν οπλισμό, μέχρι έως ότου υπάρξει πλήρης εφαρμογή του νόμου, θα συνοδεύονται για λόγους προστασίας τους από άλλες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ".

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως η ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και των πρυτανικών αρχών αλλά και η περιφρούρηση των κτιριακών υποδομών των πανεπιστημίων είναι, όπως τόνισε, καθολική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας.

Συνάντηση με στελέχη των Ο.Π.Π.Ι

Καλωσορίζοντας τους αστυνομικούς που θα εργαστούν για τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πανεπιστήμια και την αντιμετώπιση τυχόν παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας - όπως το εμπόριο ναρκωτικών- ο Υπουργός επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία τους όχι μόνο με τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς του Πανεπιστημίου. Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ρόλος των Ο.Π.Π.Ι είναι προληπτικός και όχι κατασταλτικός και καθώς δεν φέρουν οπλισμό, μέχρι έως ότου υπάρξει πλήρης εφαρμογή του νόμου, θα συνοδεύονται για λόγους προστασίας τους από άλλες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να σεβαστούν το νόμο και την εφαρμογή του, καθώς οι ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και των πρυτανικών αρχών καθώς και η περιφρούρηση των κτιριακών υποδομών των πανεπιστημίων είναι καθολική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Θεοδωρικάκου

"Αγαπητοί συνεργάτες,

Έχετε ξεκινήσει τη δράση σας με περιπολίες. Ορίζοντάς σας, το συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας σας. Πυξίδα της εκάστοτε δράσης σας, ο σχεδιασμός των πανεπιστημιακών αρχών και η συνεργασία μαζί τους. Αυτό κάνετε, άλλωστε, εδώ και λίγες ημέρες στους ανοιχτούς χώρους της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης των Αθηνών. Ενώ, το ίδιο θα συμβεί και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Ζητώ από τους Πρυτάνεις να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους - Οξύμωρο γεγονός να απαιτούνται δύο διμοιρίες των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο για να ολοκληρωθεί μια Βιβλιοθήκη!

Ζητώ και πάλι από τους Πρυτάνεις να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους. Να εφαρμόσουν τα προαπαιτούμενα του νόμου και να μη συμβιβαστούν σε καμία περίπτωση με φαινόμενα που δεν τιμούν το πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα με θλιβερά φαινόμενα τα οποία θίγουν ακόμη και την αυτονόητη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχουν τέτοια γεγονότα και τα θυμούνται όλοι οι Έλληνες-δε θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Όπως και το οξύμωρο γεγονός να απαιτούνται δύο διμοιρίες των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο για να ολοκληρωθεί μια Βιβλιοθήκη! Η Πολιτεία είναι εδώ και έθεσε στην υπηρεσία τους το αναγκαίο και, συνάμα, πολύτιμο εργαλείο που για χρόνια ζητούσαν. Τώρα, οφείλουν να ενεργήσουν και οι ίδιοι.

«Να σεβαστεί η αντιπολίτευση την εφαρμογή του νόμου που ενισχύει την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών»

Από την Αντιπολίτευση ζητώ να σεβαστεί την εφαρμογή ενός νόμου, που έχει έναν και μοναδικό στόχο: την ασφάλεια των παιδιών μας, των καθηγητών, των πρυτανικών αρχών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και την ασφάλεια των υποδομών που αποτελεί κτήμα του λαού μας.

Η μέση ελληνική οικογένεια καταβάλλει τεράστιες θυσίες για να βοηθήσει τα παιδιά της να μπουν σε ένα Πανεπιστήμιο. Δαπανά πολλά χρήματα, μέσω της φορολογίας, προκειμένου το κράτος να συντηρεί τις υποδομές που τα μορφώνει. Γιατί το Πανεπιστήμιο αποτελεί το οραματικό σύμβολο ιδεών, απότοκο προσπαθειών, βάση για ένα καλύτερο μέλλον. Και δε θα επιτρέψουμε όλα αυτά να καθίστανται, ανά τακτές περιόδους, ενέχυρο ομάδων περιθωριακών, ιδεοληπτικών, απολύτως μειοψηφικών.

«Εφαρμόζουμε το νόμο, έχοντας ανοιχτή την πόρτα μας στον διάλογο και τη συνεργασία για εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς αστερίσκους. Αλλά και χωρίς άβατα, πλέον»!



Γι αυτό και εμείς, ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως Ελληνική Αστυνομία, επιτελούμε το καθήκον μας. Εφαρμόζουμε το νόμο, συνεργαζόμαστε με τις πρυτανικές αρχές, επενδύουμε στη συνεργασία με τους ίδιους τους φοιτητές και τους καθηγητές.

Στο πλαίσιο αυτό, η πόρτα μας είναι ανοιχτή προς όλους. Για γόνιμο και ουσιαστικό περαιτέρω διάλογο και δημιουργική συνεργασία. Για εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα. Χωρίς αστερίσκους. Αλλά και χωρίς άβατα, πλέον!

Η ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι αίτημα διαχρονικό και καθολικό. Οφείλουμε να την κάνουμε πράξη. Σε αυτή τη χώρα, η ακτινοβολία της γνώσης δεν μπορεί να επισκιαστεί ξανά από κουκούλες!

Ενωμένοι στηρίζουμε την ασφάλεια και την ελευθερία, απέναντι στη βία.

Ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων, όχι βιαιοτήτων και καδρονιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του «:Το έργο «ΟΠΠΙ, ΜΑΤ και αστυνόμοι» με σκηνοθέτη τον κ. Θεοδωρικάκο και παραγωγό τον κ. Μητσοτάκη, ανεβαίνει από χθες στη σκηνή του ΑΠΘ. Έξι διμοιρίες των ΜΑΤ συνοδεύουν έξι μέλη της λεγόμενης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, με προφανή στόχο να προκαλέσουν τους φοιτητές, να δημιουργήσουν σκηνικό έντασης και να στρέψουν την προσοχή των πολιτών στη δήθεν «βία και ανομία» στα Πανεπιστήμια, αντί για την ακρίβεια, τον αντιδημοκρατικό κατήφορο και τον υποκλοπέα πρωθυπουργό. Νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα προβοκάρουν την παρουσία στη ΔΕΘ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα. Φτηνά κόλπα και άθλιες πρακτικές βγαλμένες από το οπλοστάσιο της πιο παλιάς Δεξιάς. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή τη γελοία παράσταση. Να μαζέψει τα ΜΑΤ και να διαθέσει τα 30 εκατ. της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας για καθηγητές και εργαστήρια. Για να βρουν σήμερα κιόλας στέγη οι φοιτητές και οι νέοι εκπαιδευτικοί που πρέπει να διαθέσουν πάνω από το μισό μισθό τους στο ενοίκιο. ΜΑΤ, ΟΠΠΙ και αστυνόμοι, είναι ανεπιθύμητοι στο ΑΠΘ, στο ΕΚΠΑ και σε κάθε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτά τα «νταηλίκια» μόνο στην Τουρκία του κ. Ερντογάν έχουν θέση κ. Μητσοτάκη».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία – δημοσκοπήσεις: Το ΑΚΡ διατηρεί μικρό προβάδισμα

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

















