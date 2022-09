Κοινωνία

Ιωάννινα: Σύλληψη για φόνο 21 χρόνια μετά

Στο νομό Ιωαννίνων συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, 21 χρόνια μετά το έγκλημα στο Καναλάκι της Πρέβεζας.

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς, Αλβανός ο οποίος φέρεται να διέπραξε πριν από 21 χρόνια ανθρωποκτονία και εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Το έγκλημα είχε γίνει στο Καναλάκι της Πρέβεζας το 2001, σε επιχείρηση επεξεργασίας μαρμάρου, όπου ο καταζητούμενος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με κάποιο εργαλείο, έναν αλλοδαπό εργάτη.

Το πρωί, ο Αλβανός επιχείρησε να εξέλθει από την χώρα, και κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Πλημμελειοδικών Πρέβεζας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

