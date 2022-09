Κόσμος

Προκλητικός Οκτάι: Η μέρα της Ελλάδας θα γίνει νύχτα

Το σερί των εμπρηστικών δηλώσεων από την Τουρκία συνεχίζει σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ερντογάν, Φουάτ Οκτάι, σε νέα απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην επαρχία της Σίβα, ο Φουάτ Οκτάι ακολούθησε τους υψηλούς τόνους που επιλέγει το τελευταίο διάστημα η τουρκική κυβέρνηση για να αναφερθεί προς την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ερντογάν προχώρησε σε νέα απάντηση στη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το Παρίσι είχε καλέσει όσους λένε πως θα έρθουν ξαφνικά μια νύχτα, να το κάνουν υπό το φως της ημέρας.

Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προσπαθεί καθημερινά να καταχραστεί τον εναέριο χώρο και τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, ο Οκτάι είπε ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς που αντιβαίνει στις διεθνείς συμφωνίες και κάνει επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, προκαλώντας καθημερινά το θάνατο πολλών βρεφών και των οικογενειών τους.

Οκτάι: Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη και την Κύπρο

«Ο αξιότιμος πρόεδρός μας προειδοποίησε ξεκάθαρα: "Σταματήστε να οπλίζετε τα νησιά, αλλιώς θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα". Ο Μητσοτάκης, όμως, είπε να μην έρθουμε νύχτα, αλλά μέρα. Αν η Τουρκία κάνει ό,τι χρειάζεται με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η μέρα της Ελλάδας θα γίνει νύχτα. Θα χιονίσει στα νησιά. Αυτοί που τους έσυραν σε αυτές τις περιπέτειες, όσοι φιλικοί κι αν φαίνονται, θα εξαφανιστούν αμέσως, φυσικά», τόνισε ο Φουάτ Οκτάι.

«Γι' αυτό λέμε μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, μην ξεχνάτε την Κύπρο. Έτσι είναι ο κόσμος, μη νομίζετε ότι η φύση αλλάζει», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

