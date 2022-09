Αθλητικά

Φέντερερ: Το μυθικό ποσό που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του

Με βάση τη λίστα που δημοσίευσε το περιοδικό Forbes τον Αύγουστο του 2022 ο Ελβετός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας του κόσμου, παρότι δεν έχει δώσει ούτε ένα παιχνίδι στο τρέχον έτος.

Μια λαμπρή καριέρα με 111 τίτλους, εκ των οποίων 20 Grand Slam, ασημένιο στο μονό και χρυσό στο διπλό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 (Λονδίνο) και 2008 (Πεκίνο) και πολλά τρόπαια σε ATP Masters 1000, έφεραν στον Ρότζερ Φέντερερ δόξα, φήμη κι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στους τραπεζικούς του λογαριασμούς που του επιτρέπει να «συνταξιοδοτηθεί» χωρίς... έννοιες.

Το ερώτημα «πόσα χρήματα μπορεί να έχει βγάλει στην τεράστια καριέρα του ο Ρότζερ Φέντερερ;» είναι κάτι που το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Σύμφωνα, πάντως, με τη λίστα που δημοσίευσε το περιοδικό Forbes τον Αύγουστο του 2022 ο Ελβετός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας του κόσμου, παρότι δεν έχει δώσει ούτε ένα παιχνίδι στο τρέχον έτος.

Για 17η χρονιά ο «βασιλιάς» είναι ο τενίστας που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρήματα, βάσει της λίστας που δημοσίευσε το έγκυρο αμερικανικό έντυπο, που φτάνουν τα 90,2 εκατ. ευρώ προ φόρων.

Ποσό που προήλθε στο σύνολό του από τις διαφημιστικές συμφωνίες, τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς και αυτές εκτός του κορτ. Ο τελευταίος του αγώνας ήταν στις 7 Ιουλίου 2021 στους προημιτελικούς του Wimbledon εναντίον του Πολωνού, Χούμπερτ Χουρκάτς.

Συνολικά στην καριέρα του τα έσοδά του από το τένις ξεπερνούν τα 130 εκατ. ευρώ!

