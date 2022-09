Αθλητικά

Ολυμπιακός: Βαριά ήττα από τη Φράιμπουργκ

Αποκαρδιωτικός ο Ολυμπιακός που γνώρισε την ήττα μέσα στο Καραϊσκάκη.

Αποκαρδιωτικός ο Ολυμπιακός, γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 0-3 από τη Φράιμπουργκ στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 2η αγωνιστική στον 7ο όμιλο του Europa League.

Σε συνδυασμό με την επίσης βαριά ήττα (0-3) της Ναντ από την Καραμπάγκ η ελληνική ομάδα έμεινε τελευταία στο γκρουπ και, πλέον, ο αγώνας απέναντι στους Αζέρους στο Φάληρο, στις 6 Οκτωβρίου (22:00), είναι τελικός για την τρίτη θέση, καθώς αυτός είναι στην παρούσα φάση ο στόχος για να υπάρξει ευρωπαϊκή συνέχεια (μέσω του Conference League).

Πριν την έναρξη η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και χαρούμενη, ο ενθουσιασμός μεγάλος για την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκες αλλά περιέργως, αντί ο παλμός της εξέδρας να «σπρώξει» τους γηπεδούχους ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με χαμηλή ψυχολογία και ανάλογη πνευματική προσέγγιση.

Αυτό φάνηκε αμέσως, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Μπα, που ήταν διαρκώς πηγή κινδύνων απόψε, έκανε λάθος γύρισμα και ο Κίερεχ παραλίγο να σκοράρει, αλλά ο Βατσλίκ απέκρουσε δύσκολα το συρτό σουτ.

Το αμυντικό πρόβλημα φάνηκε λοιπόν εξαρχής κι επιβεβαιώθηκε μόλις στο 6ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση φάουλ του Γκρίφο ο Χέφλερ σηκώθηκε ανενόχλητος, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά στη δεξιά γωνία του Βατσλίκ.

Στο 13΄ ο Γκρέγκοριτς σούταρε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι, στο 21΄ ο Κίερεχ ανάγκασε τον Τσέχο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σε νέα επέμβαση αλλά στο 25΄ δεν κατάφερε να αποτρέψει το 0-2 από τον Γκρέγκοριτς, από γύρισμα του Κίερεχ.

Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ξεκινούσε από τη μεσαία γραμμή του, αφού ο Μπουχαλάκης ήταν πολύ αργός απέναντι στην ταχύτητα των Γερμανών και ο Μπιέλ δεν είχε μπει στο πνεύμα του αγώνα, με αποτέλεσμα η απουσία του Ινμπόμ Χουάνγκ να δημιουργεί «τρύπα» στα χαφ.

Χωρίς καλά τρεξίματα, πίεση, πάθος, αλλά και λάθος «διάβασμα» του αντίπαλου, δεν ήταν παράξενο που η ομάδα του Κορμπεράν είχε μόνο μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 39΄ ο Ουί Τζο βρέθηκε στην περιοχή και πλάσαρε με το αριστερό, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όπως και ο Μπιέλ στην εξέλιξη της φάσης.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς κάποια στοιχειώδη αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, η αγωνιστική «νιρβάνα» των γηπεδούχων συνεχίστηκε. Η Φράιμπουργκ προειδοποίησε ξανά με δυο ευκαιρίες στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και τελικά έφτασε στο 0-3 πολύ εύκολα κι αναμενόμενα.

Σκόρερ ήταν ξανά ο Γκρέγκοριτς, στο 53΄, απέναντι σε μια άμυνα που απλά κοιτούσε τον Γκίντερ να πασάρει με το κεφάλι και τον σκόρερ να εκτελεί από κοντά τον Βατσλίκ, αφού ο Σισέ δεν κατάφερε να αποκρούσει.

Το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και ο Στράιχ, ήρεμος από νωρίς, ξεκούρασε παίκτες καθώς υπάρχει και η Μπουντεσλίγκα, όπου η ομάδα του βρίσκεται ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Ουνιόν Βερολίνου κι έναν μπροστά από την πρωταθλήτρια Μπάγερν.

Εν κατακλείδι, ο Ολυμπιακός περιμένει τους νέους παίκτες κι όσους άλλους έρθουν να μπουν στην ενδεκάδα, θα υπάρξει ένα διάστημα διακοπής λόγω των Εθνικών ομάδων και η διακοπή του Μουντιάλ για εντατική δουλειά, όμως είναι ερωτηματικό πια αν ο Κάρλος Κορμπεράν μπορεί να αλλάξει την εικόνα και μαζί τη μοίρα των «ερυθρόλευκων»...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ματέι Γιούνγκ (Σλοβενία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκ. Ροντρίγκες - Λίνχαρτ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Βρσάλικο (71΄ Άβιλα), Μπα, Σισέ, Ρέτσος (46΄ Ρέαμπτσιουκ), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46΄ Κούντε), Μπόουλερ (62΄ Γκ. Ροντρίγκες), Μπιέλ, Μασούρας (62΄ Ελ Αραμπί), Ουί Τζο.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρίστιαν Στράιχ): Φλέκεν, Σίλντιγια (78΄ Κούμπλερ), Μ. Γκίντερ, Λίνχαρτ, Κρ. Γκίντερ, Εγκεστάιν, Χέφλερ, Ντόαν (69΄ Πέτερσεν), Γκρίφο (78΄ Κεϊτέλ), Γκρέγκοριτς (62΄ Σάντε), Κίερεχ (62΄ Τζεόνγκ).

