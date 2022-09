Παράξενα

Ηλικιωμένος δηλώθηκε νεκρός... επειδή τον μπέρδεψαν με άλλον

Ο υπουργός Yγείας, Ντάνιελ Μπέσιτς Λόρενταν, υπέβαλε την παραίτησή του, που όμως δεν έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα.



Οι ταυτότητες δύο ηλικιωμένων ασθενών «μπερδεύτηκαν» στη Σλοβενία, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς, όταν πέθανε, να αποτεφρωθεί με το όνομα του άλλου.

Ο υπουργός Υγείας Ντάνιελ Μπέσιτς Λόρενταν χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» αυτήν την κατάσταση. «Κάποιος αποτέφρωσε χθες τον πατέρα του και την επόμενη ημέρα έμαθε ότι ήταν ζωντανός, ενώ μια άλλη οικογένεια συνειδητοποίησε ότι ο δικός της συγγενής είχε πεθάνει», τόνισε.

Οι δύο άνδρες μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο, είχαν την ίδια ηλικία, ζούσαν στον ίδιο οίκο ευγηρίας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κέλιε με το ίδιο ασθενοφόρο. Δύο ημέρες αργότερα, ο ένας πέθανε αλλά ενημερώθηκε κατά λάθος η οικογένεια του άλλου. Μετά τη νεκροψία-νεκροτομή η οικογένεια φρόντισε για την κηδεία και την αποτέφρωση του "συγγενή" της.

Το λάθος έγινε αντιληπτό όταν ο δεύτερος άνδρας ανέρρωσε και επέστρεψε στον οίκο ευγηρίας. Το προσωπικό είδε τότε ότι έφερε στον καρπό του μια νοσοκομειακή ταυτότητα με το όνομα του άλλου.

«Την ψηφιακή εποχή, τον 21ο αιώνα, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», είπε ο υπουργός, εμφανώς σοκαρισμένος, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο λάθος δεν θα έπρεπε να συμβεί ποτέ, έστω και αν ο ένας από τους ηλικιωμένους έπασχε από προχωρημένη άνοια.

Ο υπουργός υπέβαλε την παραίτησή του, που όμως δεν έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα.

